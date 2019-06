BESTEVENNER: Sheeta og Pazu i «Lupita – Himmelslottet». Foto: Arthaus

Filmanmeldelse «Laputa– Himmelslottet»: En animert romodyssé

Gi de små en skjønnhetsopplevelse.

ANIMASJONSFILM

«Laputa– Himmelslottet»

Japan. 9 år. Regi: Hayao Miyazaki.

Det japanske geniet Hayao Miyazaki har laget animasjonsfilmer for barn og ungdom som har fungert som kunstfilmer for voksne.

Jeg skriver «har» all den tid den nå 78 år gamle Miyazaki offisielt har lagt opp. Og trass i at det er tegn som tyder på at han ikke helt og holdent har lagt vekk tegnesakene. En ny film rundt juletider, blant annet.

I USA er det Disney-konsernet som, i et sjeldent anfall av kulturell samvittighet, har tatt på seg oppgaven å bringe mesteren til massene. I Norge har æren tilfalt det vesle filmdistribusjonsselskapet Arthaus.

Det er sistnevnte som nå omsider bringer «Lupita – Himmelsottet» til norske kinosaler for første gang. Det er første gang den har norske stemmer på lydsporet, også. DVD-utgaven som i en tid var tilgjengelig, hadde ikke disse.

SNILLE MENNESKER, SNILL MASKIN: I Hayao Miyazakis «Lupita – Himmelslottet». Foto: Arthaus

«Laputa – Himmelslottet» var i sin tid – filmen er fra 1986 – et stort debutløft for Miyazakis da nystartede Studio Ghibli. En episk science fiction-fabel som henter inspirasjon i alt fra «Gullivers reiser» til «Indiana Jones», i retrofuturistisk «steampunk»-stil (før begrepet eksisterte), to timer og fem minutter lang.

Om den har tålt tennene til de 33 årene som er gått siden? På alle måter, inkludert de mer ideologiske. Den humanistiske Miyazaki var allerede i 1986 seg selv lik. Filmen har to foreldreløse barn i sentrum – én gutt og én jente – som begge er sterke og selvstendige. Og den har et grønt budskap i bunnen.

OVERDÅDIG OPPFINNSOMHET: Himmeløya i «Lupita – Himmelslottet». Foto: Arthaus

Det er jenta, Sheeta, som starter historien, da hun faller ned fra et luftskip som seiler langs himmelen. Hun vet ikke hvordan eller hvorfor, men hun og gutten hun møter, Pazu, finner etter hvert ut at smykket hun har rundt halsen inneholder mineralet atyrium, som er blitt benyttet på «himmeløya» Laputa.

Sheeta er rettmessig arvtager til tronen på himmeløya. Det vet hun heller ikke ennå. Hun og Pazu legger uansett ut på jakt etter det sagnomsuste stedet, med både pirater og militæret i hælene.

EN TAPT SIVILISASJON: Som er vanlig i Miyazakis filmer, er det et økologisk budskap i «Lupita – Himmelslottet». Foto: Arthaus

Det betingelsesløse vennskapet mellom de to barna er nydelig beskrevet. Og animasjonen er helt utrolig. Hver enkelt tegning er et lite mesterverk. Denne nyglansede versjonen for det store lerretet simpelthen spraker av gylne farger og sinnrik visuell oppfinnsomhet.

Hadde det ikke vært for at man bør være forsiktig med å bruke begreper som «tidløs», kunne vi slått fast at det er nettopp dét ordet som passer «Laputa – Himmelslottet» best: Tidløs. Kanskje spesielt så nå i dataanimasjonens tid.

For lang og for skummel for de helt minste. Men den kreative, kunstnerisk anlagte 10-åringen vil ha øyne som tinntallerkener.

