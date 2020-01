LITT AV EN HEISTUR: Charlize Theron, Nicole Kidman og Margot Robbie (fra venstre) i «Bombshell». Foto: Hilary B. Gayle / Nordisk Film Distribusjon

Filmanmeldelse «Bombshell»: Blass bombe

«Bombshell» kommer både for sent og for tidlig. Og er under alle omstendigheter ikke særlig god.

DRAMA

«Bombshell»

USA. 9 år. Regi: Jay Roach

Med: Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie, John Lithgow

Da han døde i mai 2017, var knapt ett år gått siden Fox News-sjefen Roger Ailes, her spilt av en dobbelthaket John Lithgow, fikk sparken i TV-kanalen han hadde bygd opp.

Mediemagnaten – begeistret for legger, hofteholdere og blondt hår («TV er et visuelt medium!») – var anklaget i en lang rekke trakasseringssaker. Nasjonen han hadde rukket å gjøre mer enn de fleste for å forgifte, føltes som et gigantisk «shitshow». Ailes var en av regissørene. De færreste gråt da han gikk bort.

UBLID TJUKKAS: John Lithgow som Roger Ailes i «Bombshell». Foto: Hilary B. Gayle / Nordisk Film Distribusjon

Folk som er interesserte i amerikansk politikk, det verste showet i verden, har allerede kunnet se Russell Crowe gestalte den lite elskede mannen i HBO-serien «The Loudest Voice». «Bombshell» forteller historien om kvinnene som initierte den ublide tjukkasens endelikt.

Det er Gretchen Carlson, spilt av Nicole Kidman, som gir dominobrikkene det innledende dyttet. Megyn Kelly, kjent for sine debattkonfrontasjoner med Donald Trump, blir – etter lang betenkningstid – med på laget. Margot Robbie, som den fiktive karakteren Kayla, en «kristen influencer» og «evangelisk millennial» med lesbiske tilbøyeligheter (!), er også ombord.

EVANGELISK OG LESBISK: Margot Robbie (til venstre) og Kate McKinnon i «Bombshell». Foto: Hilary B. Gayle / Nordisk Film Distribusjon

Ingen av disse kvinnene kan kalles «feminister» (og ville aldri ha kalt seg det selv). De er uhyre ambisiøse, og Ailes er en mester i å spille dem ut mot hverandre. De er konservative og reaksjonære (de jobber for Fox News!), og i så måte en del av problemet. Men nok er nok.

Det er gildt å se tre av Hollywoods mest filmstjernete filmstjerner i én og samme film. Spesielt Theron er god her, slik hun alltid er. Hun lykkes dessuten i å ligne mer på Megyn Kelly enn seg selv.

DYTTET DOMINOBRIKKEN: Nicole Kidman i «Bombshell». Foto: Hilary B. Gayle / Nordisk Film Distribusjon

Så det er tilsvarende ergerlig å konstatere at «Bombshell» nøyer seg med å rispe litt lett i overflaten på #metoo-problematikken – og like lett i den oljete organismen som er amerikansk politikk og media. Den føles som en film som både kommer for tidlig for å kunne si noe vektig, og for sent til å kunne pirre sensasjonslysten.

Det hjelper ikke at skurkene i historien – Ailes selv, og Bill O’Reilly – kan få noen og enhver til å å kjenne på brekningsfornemmelser i 2020. Ja, de var amerikanske monstre og bør huskes som det. Men herrejemini som vi er lei av dem. Til historiens skraphaug med dem.

Publisert: 10.01.20 kl. 21:07

