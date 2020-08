STOLT: Jakob Oftebro er stolt av å ha hovedrollen i den norske storfilmen «Den største forbrytelsen» som har premiere 25. desember. Foto: Heiko Junge

Jakob Oftebro i ny norsk stormfilm: – Gjort med ærefrykt

12 norske filmer har premiere siste halvdel av 2020. «Den største forbrytelsen» med Jakob Oftebro (34) i hovedrollen skildrer livene til de 529 norske jødene som ble fraktet fra Norge til Auschwitz.

Tirsdag ble høstens norske premierefilmer presentert på Filmens hus i Oslo.

Kjersti Mo, direktør i Norsk filminstitutt, åpner presentasjonen med å fortelle om hvordan coronapandemien har påvirket norsk film.

– Det er en sterk usikkerhet som preger filmbransjen, sier hun.

– Kino er der norske filmer henter den største delen av inntekten. Det er sårbarhet i det.

På grunn av regler om antall og avstand er det stor usikkerhet i kinobransjen. Der man vanligvis kunne vært flere hundre i en kinosal, må man nå minske antallet for å begrense smittespredning. Men kinosalene er per nå åpne, med smittevernregler på plass.

Dette gjør skuespillerne og skaperne av høstens filmer håpefulle. Blant dem er Jakob Oftebro.

– Jeg er så utrolig stolt av jobben vi har gjort. Jeg håper virkelig folk kommer og ser filmen.

– Et sjokk

Oftebro har nemlig hovedrollen i «Den største forbrytelsen» av Eirik Svensson som er basert på Marte Michelets bok med samme navn. Filmen har premiere 1. juledag og blir beskrevet som en norsk storfilm.

– Dette er uten tvil den største norske filmen jeg har vært med på. Jeg gleder meg til dette, og gleder meg til å se filmen selv også, sier Oftebro.

Filmen tar for seg en sann historie som strekker seg fra 30-tallet til fredsdagene i 1945. I 1942 ble 529 norske jøder fraktet fra Oslo med Donau. Endestasjonen var utryddelsesleiren Auschwitz.

Fra innspillingen av «Den største forbrytelsen». Jakob Oftebro har hovedrollen i dette norske krigsdramaet. Foto: Fantefilm

– Det er gjort med ærefrykt. Det er spennende å spille en som har levd, og som har tatt del i en så viktig og grusom historie, sier Oftebro.

– Denne historien – det var et sjokk for meg. Jeg hadde ikke lest om hvordan det utartet i Norge, for alle kjenner til holocaust og den forferdelig delen av historien, men jeg kjente ikke til Norges del før jeg leste boken til Marte Michelet.

Kunne ikke filmet nå

Filmen ble ferdiginnspilt i februar, rett før coronapandemien for alvor traff Norge.

– Ja, det hadde ikke blitt noe av om vi skulle filmet nå, sier skuespilleren.

Under presentasjonen av filmen forteller regissør Eirik Svensson om hvor viktig det var for ham å skape en følelse av presens i det som er historisk. For å gjøre det mener han man må legge inn noe improvisasjon.

– Det er fint å jobbe mer Eirik. Jeg er stolt over jobben som har blitt gjort. Det var mye improvisasjon og sånt, som er spesielt i en så stor film. Og det er jo vanskelig å improvisere 40-tallssjargong, sier en leende Oftebro.

Disse filmene får premiere utover høsten:

18. september: «Kunsten og tyven», dokumentar

Med: Barbora Kysilkova, Karl-Bertil Nordland. Regi: Benjamin Ree

11. september: «Dianas bryllup», komedie

Med: Marie Blokhus, Pål Sverre Hagen, Olav Waastad, Jannike Kruse, Ine Willman, Nader Khademi. Regi: Charlotte Blom

Pål Sverre Hagen og Marie Blokhus i «Dianas bryllup» Foto: Andrej Vasilenko

25. september: «Knutsen & Ludvigsen og det store dyret», animasjonsfilm, familiefilm

Med: John F. Brungot, Hermann Sabado. Regi: Rune Spaans og Gunhild Enger

30. september: «Børning 3», actionkomedie

Med: Anders Baasmo, Sven Nordin, Otto Jespersen, Kathrine Thorborg Johansen, Ida Husøy, Henrik Mestad, Alexandra Maria Lara, Trond Halbo, Björn Kjellman, Wenche Myhre. Regi: Hallvard Bræin

Ida Husøy, Sven Nordin, Trond Halbo og Anders Baasmo i den tredje filmen av «Børning». Foto: TOM TRAMBOW

30. oktober: «Dragevokteren», familiefilm

Med: Isah Zainab Khan, Iver Aunbu Sandemose, Kyrre Haugen Sydness, Solveig Kloppen, Anders Baasmo. Regi: Katarina Launing

30. oktober: «Gledelig jul», komedie

Med: Anne Marit Jacobsen, Otto Jespersen, Nils Jørgen Kaalstad, Iben Akerlie, Ellen Dorrit Petersen, Tarjei Sandvik Moe, Alma Günther, Filip Berg, Marie Blokhus mfl. Regi: Henrik Martin Dahlsbakken

6. november: «Jul på kutoppen», animasjon, familiefilm

Med: Henriette Faye-Schjøll, Fridtjov Såheim, Mats Eldøen, Jan Martin Johnsen, Marit Andreassen, Charlotte Frogner, Sigrid Bonde Tusvik, Thomas Seltzer. Regi: William Ashurst

20. november: «Brillebjørn feirer jul», familiefilm

Med: Thomas Hildebrand, Anne Marie Ottersen, Johannes Svalastog, Håvard Lilleheie. Regi: Maiken Marstrander

27. november: «Aksel», dokumentar

Med: Aksel Lund Svindal, Bjørn Svindal, Simen Lund Svindal, Kjetil Jansrud. Regi: Even Sigstad og Filip Christensen

27. november: «Oslo København», drama

Med: Rudy Claes, Hallvard Holmen, Kathrine Thorborg Johansen, Lars Berge. Regi: Jan Vardøen

Jakob Oftebro i «Den største forbrytelsen». Foto: AGNETE BRUN/FANTEFILM

25. desember: «Den største forbrytelsen», drama

Med: Jakob Oftebro, Eilif Hartwig, Carl Martin Eggesbø, Michalis Koutsogiannakis, Pia Halvorsen, Silje Storstein, Nicolai Cleve Broch, Axel Bøyum. Regi: Eirik Svensson

25. desember: «Gunda», dokumentar

Regi: Victor Kossakovsky

