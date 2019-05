KJENT KARAKTER: Scarlett Johansson i rollen som Natasha Romanoff, Black Widow, i «Avengers: Age of Ultron» fra 2015. Foto: MARVEL / Jay Maidment

Hollywood-film til Sæbø: Dette vet vi

SÆBØ / OSLO (VG) Marvel-filmen «Black Widow» spilles i disse dager inn på Vestlandet, med Scarlett Johansson i hovedrollen.

I klassisk vestlandsk striregn tar den lille bygda Sæbø i mot et stort filmteam fra Storbritannia og USA. Da VG ankom onsdag morgen ble en Fjord1 -ferge filmet fra luften fra et helikopter. På båten er Hollywood-stjernen Scarlett Johansson.

Filmentusiast David King tok bilde av en plakat med navnet «Blue Bayou» festet til en lastebil brukt i filmproduksjonen på Sæbø tirsdag, først omtalt av Møre-Nytt.

Sunnmørsposten fikk tirsdag tak i et bilde fra en bil, av det som trolig var Johansson på plass i Sæbø. Dagbladet har onsdag bilde av Johansson på ferjen Goma.

Allerede i februar skrev Comicbook.com at «Blue Bayou» er arbeidstittelen på den nye «Black Widow»-filmen.

Scarlett Johansson spiller hovedrollen som Natasha Romanoff, med kallenavnet «Black Widow», slik hun også gjør i for eksempel Avengers-filmene.

Comicbook.com beskriver plottet som at Romanoff blir gitt til KGB når hun blir født, noe som fører til at hun blir den perfekte agenten. Ved Sovjetunionens fall, prøver russiske myndigheter å drepe henne. I filmen er hun i New York, hvor hun lever som en leiesoldat, 15 år etter oppløsningen av Sovjetunionen.

Det er også bekreftet at Florence Pugh, Rachel Weisz, David Harbour og O-T Fagbenle skal være med i «Black Widow», ifølge IMDB.

Filmen skal ifølge nettstedet være det man på engelsk kaller en standalone film, altså en frittstående film i Marvel-universet, i motsetning til Avengers-filmene som følger en handling over flere filmer.

Høyskolen i Volda-lærer Dave King var i området tirsdag for å se hva som skjedde. Han forteller til VG at sikkerheten var relativ lav, og at han derfor hadde mulighet til å ta et par bilder, blant annet av plakaten hvor det sto «Blue Bayou».

– Jeg er en stor Marvel-fan og fan av filmene. Jeg var allerede klar over at arbeidstittelen var «Blue Bayou», så jeg tok et kjapt bilde, forklarer han til VG.

Da han la ut bildet på bloggen sin, og etter det forteller han at det «eksploderte».

– Jeg antar at ansiktet mitt er på alle «wanted»-plakatene til Marvel nå, sier han og ler.

ARBEIDSTITTEL: Allerede i februar ble arbeidstittelen på «Black Widow»-filmen avslørt – «Blue Bayou». Dette bildet ble tatt tirsdag. Foto: Dave King/OutOfDavesHead.com

Regissør av filmen er Cate Shortland.

Comicbook.com skrev i februar at filmen skulle begynne innspillingen i starten av juni, trolig i Pinewood Studios i Storbritannia. Flere av kjøretøyene til filmproduksjonen har Pinewood Studios-logo – noe som nok var med på å forvirre TV 2 til å tro at James Bond skulle spilles inn Møre-bygda.

Linjeprodusent i produksjonsselskapet «True North», Per-Henry Borch, avkreftet overfor Dagbladet tidligere i uken at det var Bond-innspilling i Sæbø, men la til at det var en film av «internasjonalt kaliber» som skulle spilles inn.

– «James Bond»-fans og andre som setter seg i bilen og legger av gårde, vil bli skuffet. Derfor er det viktig at vi avkrefter dette, sier han til avisen.

VG har fått innsyn i korrespondansen mellom Ørsta kommune og TrueNorth Norway AS. Der fremkommer det at produksjonsselskapet har fått løyve til å legge til den kommunale kaia på Sæbø 28. og 29. mai.

Selskapet har også fått tillatelse fra Statens vegvesen til å stenge fylkesvei 655 mellom Sæbø og Ørsta periodevis onsdag.

Det opplyses også om at filminnspillingen vil finne sted i området rundt butikkene på torget i Sæbø, samt rundt fergekaien. Det varsles også om at det vil være helikoptertrafikk under innspillingsdagene.

PRODUKSJONSSELSKAP: Lastebilder med Pinewood Studioes var på plass i området. Foto: Dave King/OutOfDavesHead.com

Publisert: 29.05.19 kl. 10:23 Oppdatert: 29.05.19 kl. 10:41