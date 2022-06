LIGHTYEAR: I den første «Toy Story»-filmen fikk guttungen Andy en Buzz Lightyear-leke. Filmen som nå går på kino skal forestille forestille filmen Andy elsket.

Kino advarte mot lesbisk kyss

I delstaten Oklahoma i USA hengte en kino opp varsler om kysset som allerede har fått «Lightyear»-filmen bannlyst i flere land.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

VG har tidligere skrevet om hvordan De forente arabiske emirater (FAE) har forbydd animasjonsfilmen «Lightyear» fra kino fordi den viser et kyss mellom to lesbiske rollefigurer.

Selv om filmen ikke er forbudt i USA, skaper den overskrifter der og.

Kinoen «Oklahoma Movie Theater» i byen Kingfisher hengte opp varselsskilt, i tillegg til å ha uttalt at de ville spole kjapt forbi scenene med kysset. Det skriver det amerikanske kjendisbladet «People».

KYSSER: Det er karakteren «Alisha Hawthorne» (til høyre i bildet) som kysser en annen kvinnelig karakter i filmen. Hawthorne er Buzz Lightyears kollega.

«Vi beklager ulempen»

Skiltet skal ha blitt hengt opp for å advare foreldre, ifølge People.

På skiltet sto det:

«Advarsel: Oppmerksomhet, foreldre! Ledelsen ved kinoen har oppdaget etter å ha booket «Lightyear» at det er en scene med et kyss mellom to av samme kjønn i løpet av de første 30 minuttene av denne Pixar-filmen. Vi vil gjøre alt vi kan for å spole forbi den scenen, men det kan være det ikke blir helt presis. Vi beklager ulempen denne sene oppdagelsen kan medføre».

Nettavisen KFOR fra Oklahoma melder at skiltet ble hengende over helgen, men var fjernet mandag.

People skriver at de har forsøkt å få en kommentar fra kinoen, uten hell.

«Lightyear», er en spin-off-film fra «Toy Story»-serien. VGs anmelder ga filmen terningkast 4.