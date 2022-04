PÅ SPORET AV DEN TAPTE TID: Sandra Bullock og Channing Tatum i «The Lost City».

Filmanmeldelse «The Lost City»: Småtrivelig dilldall

Romkom for viderekomne.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

ROMANTISK KOMEDIE / EVENTYR

«The Lost City»

USA. 12 år. Regi: Adam og Aaron Nee

Med: Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe, Da’Vine Joy Randolph, Patti Harrison

Vi er, tror jeg, stilltiende vitner til en omfattende snik-romkomifisiering.

I klarere tekst: Hollywood jobber febrilsk for å få rehabilitert den romantiske komedien. Det er høyst forståelig, all den tid sjangeren bidro med mye smør på brødet i mange tiår. Siden «It Happened One Night» (1934) minst, og helt opp inntil superheltene overtok 85 prosent av oksygenet en gang rundt årtusenskiftet.

Det som er litt pussig, kanskje et sunnhetstegn, og i hvert fall ganske påfallende, er at man prøver å gi sjangeren nytt liv ved hjelp av «gamle» krefter fra det som kan ha vært sjangerens gullalder: 1990-tallet. Jennifer Lopez (52) og Owen Wilson (53) forsøkte etter beste evne å sjarmere oss i «Marry Me» for bare et par måneder siden. Nå står Sandra Bullock (57) og tripper i kulissene, klar for å gjeninnta manesjen.

KLEDD ETTER FORHOLDENE: Channing Tatum og Sandra Bullock i «The Lost City».

Hun blir akkompagnert av Channing Tatum, som med sine 41 år neppe kan sies å være tørr bak øra i dette gamet. Ikke er han spesielt kjent for å spille i romantiske komedier heller, enda han rett nok har vært borti et par. Det er om sant skal sies relativt lett å merke at Tatum ikke helt er på hjemmebane her. Han blir rundspilt av ringreven Bullock.

Ikke at det er en så stor svakhet. Tatum vet utmerket godt hva det er han skal bidra med i «The Lost City». Nemlig sin egen selvironi, skrudd til maks, i rollen som en enkel og umælende modell-mimbo (male bimbo) hvis jobb det er å beundre heltinnen, og ta av seg på overkroppen med jevne mellomrom. (Interesserte bør notere seg at han stiller med bar rumpe også).

På dette feltet har han lært av den beste: Brad Pitt. Sistnevnte gjør en kostelig, dessverre ganske kort gjesteopptreden i «The Lost City».

EN «HUNK» OG HANS HVITE HEST: Channing Tatum i «The Lost City».

Bullock er kioskroman-romanseforfatteren Loretta. Hun mistet sin arkeolog-ektemann for fem år siden, og har naturlig nok ikke vært den samme siden. Nå er hun på trappene med en ny roman, og må legge ut på lanseringsturné med Alan (Tatum) ved sin side.

De er ikke kjærester eller noe, ikke en gang venner. Nei. Alan er mannen som står modell for den Fabio/Jason Momoa-aktige kjekkasen som alltid er avbildet på bokseriens smussomslag. Årsaken til at Lorettas overveiende kvinnelige publikum kjøper billett til disse seansene, er at de vil se ham.

Så skjer det noe rør. Loretta blir kidnappet på sitt eget bokbad, av en milliardærarving, Abigail Fairfax (Daniel Radcliffe), som frister en tilværelse som amatør-eventyrer. Loretta vet jo en del om eventyr, ikke sant, ettersom hun var gift med en arkeolog og alltid setter handlingen i bøkene sine til eksotiske steder på kartet. Fairfax trenger hennes hjelp, tror han.

SLEIP, SKJEGGETE SVEKLING: Daniel Radcliffe i «The Lost City».

Det de skal finne, er en «ildkrone» som befinner seg på en glemt øy i Atlanterhavet – eller noe sånt. Det er ikke viktig, og filmen er overhodet ikke interessert i selve skattejakten. Det den er interessert i, er å få Loretta og hennes redningsmann Alan utplassert på en nesten øde øy, slik at de kan småkjekle som Humphrey Bogart og Katharine Hepburn i «Afrikadronningen» (1951), og deretter sakte, men sikkert forelske seg.

Bullock, kledd for jungelen i paljett-buksedress og høye hæler, kan som sagt romkom-ens koder. Tatum tar som nevnt av seg T-skjorta flere ganger. Radcliffe ser fortsatt ut som en britisk kostskole-svekling, selv med skjegg. Patti Harrison – som Lorettas «SoMe-assistent» Allison – stikker av med de mest vittige replikkene, bortsett fra den aller vittigste:

«Hvorfor er du så kjekk?», spør Loretta Jack Trainer (Pitt) da de møtes. «My dad was a weatherman», svarer Jack.

JUNGEL-BUSKIS: Channing Tatum og Sandra Bullock i «The Lost City».

Ellers er det ikke så mye vidd å spore, altså. Er ikke det. Hadde «The Lost City» blitt lansert i årene mellom 1990 og 2000 – da Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Lopez, Meg Ryan og, nettopp, Sandra Bullock styrte verden – ville det ikke vært mange som hadde sperret opp øynene.

Men i 2022 er søtt dilldall som dette mer sjelden vare. Ergo også litt mer kjærkomment. Understreker litt.