I STØTET: «Verdens verste menneske»-regissør Joachim Trier og hovedrolleskuespiller Renate Reinsve, her da hun vant prisen for beste kvinnelige skuespiller i Cannes juli 2021.

Renate Reinsve og «Verdens verste menneske» på liste til BAFTA-nominasjon

Norges mest hyllede film på aldri så lenge fortsetter sin seiersgang internasjonalt.

Av Thomas Talseth

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Nå er plassering på listen over nominasjonskandidater til Storbritannias største filmpris, British Academy Film Awards, sikret.

Filmen og Reinsve er representert i flere kategorier.

Reinsve er på listen for beste kvinnelige skuespiller. Filmen er på listen for beste ikke-engelskspråklige film, og for beste manus.

Det opplyser British Academy of Film and Television Arts (BAFTA, som prisen også kalles) onsdag ettermiddag.

De har nå sluppet sin «longlist» over kandidater som kan bli nominert til prisen, som deles ut 13. mars.

De endelige nominasjonene offentliggjøres 3. februar.

– Fantastisk! Så hyggelig, sier Reinsve til VG.

– Herregud, så gøy. BAFTA er veldig viktig, det er jo en av de største utdelingene, den har masse å si for synlighet og i forhold til Oscar. Så har jo filmen premiere både i USA og Storbritannia snart. Vi har fått SÅ mange fine ting, så alt herifra er jo egentlig bare bonus, sier den tydelig fornøyde skuespilleren.

– Et vidunder

Samtidig har en rekke store amerikanske publikasjoner de siste ukene pekt på «Verdens verste menneske» og Renate Reinsve som mulige Oscar-kandidater.

Reinsve fikk sist sommer utmerkelsen for beste kvinnelige skuespiller på filmfestivalen i Cannes, en av verdens mest prestisjetunge filmpriser.

Flere store Hollywood-navn har lagt sin elsk på «Verdens verste menneske». Tidligere denne uken skrøt skuespillerstjernen Jamie Lee Curtis av filmen på Instagram.

FAN: Jamie Lee Curtis.

– Vel, dette er et vidunder av en film. Nydelig bygd opp og spilt. Et dypdykk i egenkjærlighet og hva som driver oss, skriver 63-åringen.

Skuespiller, komiker, regissør og produsent Judd Apatow meldte nylig på sin Instagram-story at han synes «Verdens verste menneske» er fantastisk.

– En oppsiktsvekkende film, konstaterer 54-åringen.

FAN: Judd Apatow.

Filmens amerikanske trailer ble sluppet tirsdag denne uken. USA-premier er 4. februar.

I Norge har ca. 220.000 sett filmen på kino.

