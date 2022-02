KLART HUN HAR EN FALK: Trine Dyrholm som Margrete I i «Margrete den første».

Filmanmeldelse «Margrete den første»: Alt for unionen

Livløst historisk drama om da Kalmarunionen (muligens) vaklet.

Av Morten Ståle Nilsen

HISTORISK DRAMA

«Margrete den første»

Danmark/Norge/Sverige/Island/Polen/Tsjekkia. 12 år. Regi: Charlotte Sieling

Med: Trine Dyrholm, Jakob Oftebro, Morten Hee Andersen, Bjørn Floberg, Søren Malling, Simon J. Berger

Alt er lutter velstand i det høye nord på begynnelsen av 1400-tallet. Kalmarunionen har satt en stopper for flere hundre år med krig og uroligheter mellom Norge, Sverige og Danmark, og dronning Margrete (Trine Dyrholm) er bestyrer for freden og fordrageligheten.

Hun er i ferd gifte bort den adopterte sønnen Erik (Morten Hee Andersen) til engelskmennene, for å holde tyskerne på trygg avstand, da nordmennene kommer drassende med en mann, spilt av Jakob Oftebro, som mener seg å være den eneste biologiske sønnen hennes, Olav Håkonsson.

DEN FORRTAPTE SØNN, ANTATT DØD: Jakob Oftebro (til høyre) og Søren Malling i «Margrete den første».

Håkonsson avgikk ved døden 15 år tidligere. Så da er denne mannen en bedrager, hva? Trolig. Kanskje ikke. Hvem vet? Sikkert er det at ankomsten kaster styret og stellet ut i et salig kaos. Renkespillere dukker opp overalt, ingen er til å stole på. Unionen – Margretes elskede union – vakler i grunnvollene.

«Margrete den Første» er et historisk drama med flere og ganske alvorlige skavanker. Én er at filmen tar utgangspunkt i en historisk fotnote, muligens en ren vandrehistorie, den om «den falske Olav», for å fortelle oss om en mektig og sterk kvinnelig regent. Mer av det stadig vanligere «en fiksjon inspirert av virkelige begivenheter»-trikset, ja – og feministpoengene koker i kålen.

En annen er at den insisterer på å se dette mennesket, Margrete I, og menneskene rundt henne, gjennom briller som så til de grader tilhører vår egen tid. Alle i «Margrete den Første» snakker og agerer som moderne mennesker.

GJØR VEI FOR SJEFEN: Trine Dyrholm m/beundrere i «Margrete den første».

Dialogene byr på ord som «oppbakking» og «fleksibel», og ytres på en salig blanding av skandinaviske språk og dialekter. Når situasjonen krever det, kan alle legge om til plettfri «queen’s english». Man får ikke akkurat inntrykk av å ha blitt sluppet ned i den mørke middelalder. Illusjonen brister.

«Margrete den første» preges jevnt over en en utpreget «skandinavisk samproduksjon»-stivhet. Den tynges ned av kompromissene som må gjøres når en rekke land har bidratt på finansieringssiden – og dermed må få sitt.

Oftebro og Bjørn Floberg holder det norske flagget hevet, og er blitt dyttet inn i et (for) stort ensemble der skuespillere med vilt forskjellige stiler og uttrykksmåter må kjempe om oppmerksomheten, tilsynelatende mot hverandre. Det er som å se på på et regionalt historisk spel.

«OG TIL DESSERT: HELSTEKT GRIS!»: Morten Hee Andersen og Trine Dyrholm i «Margrete den første».

Det er blitt brukt midler på ting som dronebilder (av slott i Tsjekkia), helstekte griser, kostymer og statister. Men ikke så mye på det som folk flest flokker til historiske dramaer for å se (i hvert fall etter «Game of Thrones»): Store slag, action og blod. Vi får både mannlig og kvinnelig full frontal nakenhet som plaster på såret.

Manuset er skoleflinkt, etter dreieboken, og regissør Charlotte Sieling gjør det hun må gjøre, hverken mer eller mindre. Det merkes at hun har bakgrunn fra samlebåndet i TV-bransjen.

Synd at et drama om vår egen historie skal ende opp som så uvedkommende og marginalt. Men slik er det.