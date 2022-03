KVINNER PÅ KJØKKENET: Milena Smit (til venstre) og Penélope Cruz i «Parallelle mødre».

Filmanmeldelse «Parallelle mødre»: Mesterlig

Pedro Almodóvar (72) er i sitt livs form.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

DRAMA

«Parallelle mødre» ( «Madres paralelas»)

Spania. 12 år. Regi: Pedro Almodóvar

Med: Penélope Cruz, Milena Smit, Rossy de Palma, Israel Elejalde

Janis (Penélope Cruz) er fotograf i Milanos moteverden, og portretterer den rettsmedisinske antropologen Arturo (Israel Elejalde). De tar en drink etter jobben, og hun forteller ham om oldefaren. Han ble drept under den spanske borgerkrigen, og ligger i en massegrav.

Hun ber Arturo om hjelp i det som har vært en prosess i familien i lang tid: Å få gravd opp graven og identifisert likene, slik at familien kan «være sammen i døden».

Arturo kan hjelpe, og lover sågar å lede arbeidet. De går til sengs, og Janis blir gravid. Hun nærmer seg 40, tenker at det er siste sjanse og bestemmer seg for å føde barnet. Hun bestemmer seg også for å oppdra det på egen hånd.

DOBBEL (U) LYKKE: Milena Smit (til venstre) og Penélope Cruz i «Parallelle mødre»

På fødeklinikken blir Janis kjent med den to tiår yngre Ana (Milena Smit). De føder samtidig, og lover å holde kontakten. Det går en stund før Janis oppdager at noen har forvekslet hennes og Anas barn mens de nyfødte lå under observasjon på sykehuset. Datteren hun har holdt ved sitt bryst, er ikke hennes eget. Hun er Anas.

Før Janis får områdd seg, er Ana tilbake i livet hennes. Hun er blitt myndig og har flyttet hjemmefra, og har endret utseende til noe langt mer androgynt. En allerede kaotisk situasjon blir ytterligere komplisert av årsaker vi ikke kan røpe her. Vi får nøye oss med å fastslå at Almodóvar har mange overraskelser i ermet, av den typen det virkelig er umulig å forutse.

MORSKJÆRLIGHET: Rossy De Palma (til venstre) og Penélope Cruz i «Parallelle mødre».

«Parallelle mødre» har innslag av både psykologisk thriller à la Hitchcock og mer typisk almodóvarsk melodrama med surrealistiske toner. Men det stopper ikke der, og det er ikke egentlig forviklingene knyttet til fødslene som er filmens dypeste ærend.

Den likviderte oldefaren, Janis’ slekt og Arturo skal nemlig inn i historien igjen. Og da blir «Parallelle mødre» en slags tredje film: En særdeles gripende fortelling om den spanske borgerkrigens bitre arv spesielt – og kollektiv historisk hukommelse generelt. ( «Parallelle mødre» har utvilsomt fått helt akutt relevans i lys av det som skjer i Europa i disse dager).

OG FOR NOEN FARGER: Milena Smit (til venstre) og Penélope Cruz i «Parallelle mødre».

Sjelden har Almodóvar, en av de fremste representantene for kunsten som eksploderte i frihet etter at diktatoren Francisco Franco døde i 1975, vært så eksplisitt politisk som her. Sjelden har han spilt så høyt – og så forpliktende. Sjelden har han vært mer ambisiøs i måten han fletter sine kvinneportretter inn i en større historisk vev.

Visuelt, teknisk og estetisk er vi selvfølgelig i mesterhender. Hver scene i «Parallelle mødre» føles fargerikt formfullendt. Selv de tilsynelatende ubetydelige innklippene – av Cruz som presser pekefingeren mot en datamus, eller kutter gulrøtter på kjøkkenet og tar spyttprøver – er både luksuriøse og stappet med mening.

SANNHETENS ØYEBLIKK: Rossy De Palma, Israel Elejalde, Penélope Cruz og Milena Smit (fra venstre) i «Parallelle mødre».

Ja, ganske mye av «Parallelle mødre» utspiller seg på kjøkkenet. For hvor er det familiens og slektens historie manifesterer seg på en mer åpenbar måte enn nettopp der? Det er på kjøkkenet Janis lager potetomelett etter den samme oppskriften som oldemoren hennes en gang i tiden brukte, før og etter falangistene ga mannen hennes en kule i pannen.

Trådene – thrilleren, slekts-melodramaet, det sinte politiske oppgjøret – går opp i en sluttscene som vil sitte i bevisstheten lenge, lenge. En mesterlig film.