Filmanmeldelse «West Side Story»: Ny – og bedre

Oppussing à la Spielberg.

Av Morten Ståle Nilsen

MUSIKAL

«West Side Story»

USA. 12 år. Regi: Steven Spielberg

Med: Rachel Zegler, Ansel Elgort, Ariana DeBose, David Alvarez, Rita Moreno, Mike Faist, Corey Stoll, Josh Andrés Rivera

Man kan spørre seg hvorfor Steven Spielberg, i det herrens år 2021, fant tiden moden for å lage en oppdatert, men grunnleggende sett svært trofast, nyinnspilling av «West Side Story». Musikalen som hadde premiere i 1957, og som mange vil mene ble gjenstand for en definitiv filmversjon fire år senere, i 1961.

Det er sikkert flere årsaker. Én er at gullalder-romantikeren Spielberg garantert har et varmt forhold til den gamle filmen – den første musikalen som kan sies å ha sprunget ut av rock’n’roll-generasjonen han selv tilhørte. En annen er at «West Side Story» – Shakespeares «Romeo og Juliet» satt til den urbane jungelen – vil være relevant så lenge unge mennesker, forelskelse og etniske motsetninger eksisterer.

En tredje er at Spielberg har lagd alle slags filmer, men aldri en musikal. Når han først tar spranget – hvorfor ikke med en slitesterk klassiker? En fjerde årsak kan ha vært at han så svakhetene ved Robert Wise’ film, og tenkte: «Dette kan jeg gjøre enda litt bedre».

Det siste hadde han i så fall rett i. Påstand: «West Side Story» (2021) er en sterkere film enn «West Side Story» (1961).

Historien – klekket ut av Jerome Robbins, med musikk av Leonard Bernstein, dreiebok av Arthur Laurents og sangtekster av nylig avdøde Stephen Sondheim – er den samme, og fremdeles satt til New York i siste halvdel av 1950-tallet.

Puertorikanere og hvite mennesker av polsk opprinnelse lever i pittoreske bygårder i de samme slitne gatene. De danser til den samme musikken og drømmer de samme drømmene. Begge folkegruppene er fattige, sårbare for samfunnsstrukturer som setter svake grupper opp mot hverandre. Det er makten som jobber for å drive dem ut, slik at mer velbeslåtte familier kan flytte inn. Men polakkene og puertorikanerne skylder på hverandre.

Den polske gjengen heter The Jets, den puertorikanske kaller seg The Sharks. De møtes i gatene for å slåss, beruset av et banalt hat de knapt forstår selv. Tony (Elgort) er en Jet som har vært i fengsel, og som nå prøver å legge gjenglivet bak seg. På en fest treffer han María (Zegler), søsteren til Sharks-lederen Bernardo (Alvarez).

Det er forelskelse ved første blikk. De to, fra hver sin side i krigen, er skapt for hverandre. Men forholdet kan bare ende i tragedie.

Noe av det mest bemerkelsesverdige ved Spielbergs film er hvordan han har pusset opp nesten alle bestanddelene, og likevel endt opp med en film som har den samme følelsen som den gamle. Både de større og de mindre forandringene er helt avgjørende for det vellykkede resultatet. Men de arbeider på en ytterst subtil måte.

Den mest påfallende endringen er at puertorikanerne i dag spilles av latinamerikanere, snarere enn hvite skuespillere med brunkrem i ansiktet, og at deler av dialogen er på spansk – som ikke blir oversatt (slapp av, du får med deg alt det viktige).

Det nest mest påfallende er at Robbins’ koreografi er byttet ut, erstattet av dansenumre signert Justin Peck. Disse oppleves ikke som totale moderniseringer, men organiske utvekster av de gamle. De representerer ikke brudd, men er nye tolkninger. De er, bare så det er sagt, en nytelse å se.

Showets kanskje mest kjente sang, «Somewhere», blir fremført av en annen karakter, i en annen setning, og får med det et dypere meningsinnhold. Den blir en oppsummering av hva det er Spielbergs «West Side Story» handler om, nemlig immigranters kår i Nord-Amerika, og de evige farene ved politikk som splitter for å kunne herske.

Det er en rekke mindre ting også, så som at slåss-scenene er mer realistiske enn i 1961, uten å bli «moderne» rå. Men det viktigste Spielberg gjør er å gi alle de sentrale karakterene mer motivasjon og kjøtt på beina, og at han betoner det tragiske i historien som har med samfunnet rundt dem å gjøre.

Det er lurt, for er det noe «alle» vet, så er det at Tony og María ikke er verdens mest engasjerende par. Elgort og Zegler får betydelig mer ut av rollene her, enn Natalie Wood og spesielt Richard Beymour maktet i 1961. Men de er og blir naive «unge elskende»-arketyper: Mindre interessante, og kjedeligere å se på, enn både Bernardo, kjæresten hans Anita (DeBose) og den springkniv-aktig magre Jets-lederen Riff (Faist).

Den nye manusforfatteren Tony Kushner har anstrengt seg for å heve romansen over Disney/prins og prinsesse-nivået. Men om det er ett område der «West Side Story» fremdeles knirker, er det dette.

Scenografien, og kinematografien ved Janusz Kaminski, Spielbergs høyre hånd gjennom snart 30 år, er spektakulær. De ultra-elegante kamerakjøringene er simpelthen bransjens beste – ekstremt velegnede til sekvenser med mye bevegelse, som jo er det en musikal er.

«West Side Story» holder et svimlende høyt estetisk nivå, og føles som Spielbergs mest helhjertede film på ganske lenge. Det er bare å krysse fingrene for at han rekker et par musikaler til.

Det kommer til å bli en rekke Oscar-statuetter i de tekniske kategoriene, og helt sikkert en til Rita Moreno også. Hun vant for rollen som Anita i 1961, og kommer til å vinne igjen i 2022 – for Valentina (en nyskrevet rolle). Moreno fyller 90 år 11. desember.

Så gjenstår det å se om «West Side Story» – moderne og av den gamle skolen, aktuell og tradisjonell – finner sitt publikum. Yngre entusiaster, flasket opp på «Hamilton» og «In The Heights» (2021), kommer til å elske den. Men mot den mest inngrodde sjanger-skeptiker kjemper kanskje selv Steven Spielberg forgjeves.

De får skylde seg selv.