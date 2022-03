UNG STJERNE: Rachel Zegler på «BAFTA» i England forrige helg.

Rachel Zegler: − Ikke invitert til Oscar

«West Side Story» er nominert til gjeve Oscar-priser, men hovedrolleinnehaver Rachel Zegler (20) må se festen på TV-skjermen.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Filmmusikalen kan vinne syv trofeer under prisdrysset i Los Angeles søndag 27. mars, blant annet for beste film, beste kvinnelige birolle (Ariana DeBose» og beste regi (Steven Spielberg).

Rachel Zegler spiller hovedrollen som Maria, men hun kunne i helgen opplyse sine følgere på Instagram om at hun ikke tar turen.

Under en serie bilder fra forrige helgs BAFTA-prisutdeling i London, der hun var til stede, var det en beundrer som lurte på hva slags antrekk filmstjernen vil velge til Oscar-gallaen.

«Jeg er ikke invitert, så joggebuker og favoritt-flanellen til kjæresten min», svarte Zegler ifølge TV Line.

Den amerikanske 20-åringen, som vant Golden Globe-statuetten i januar for beste kvinnelige hovedrolle i filmmusikal, fikk deretter flere kommentarer fra opprørte fans som spurte om hvorfor hun ikke står på gjestelisten.

«Folkens, jeg vet ikke. Jeg har forsøkt alt mulig, men det ser ikke ut som det skjer», skriver Zegler og sier at hun kommer til å heie på «WestSide Story» fra sofaen.

«Jeg er så stolt over jobben vi gjorde for tre år siden», skriver hun om innspillingen, som fant sted før pandemien.

«Det er lov å håpe på et mirakel i siste liten, sånn at jeg fysisk kan være med og feire filmen vår. Men sånt skjer noen ganger. Tusen takk for at dere er sjokkert og sinte – jeg er også skuffet. Men det er helt greit», skriver hun.

FILMPAR: Ansel Elgort (t.v.) som Tony og Rachel Zegler som Maria i nye «West Side Story».

Det er begrenset hvem som blir invitert til Oscar-gallaen, og kun de som er nominert til individuelle priser, er garantert plass. Disse har til gjengjeld lov til å be med seg én eller to gjester.

TV Line har forsøkt å få kommentarer fra både produksjonsselskapet bak «West Side Story» samt ABC, som sender utdelingen.

Også medier som Vulture og USA Today omtaler at Zegler kommer til å glimre med sitt fravær.

VGs anmelder ga den nye filmversjonen av musikalklassikeren terningkast fem.

Zegler har i ettertid også gått ut på Twitter, der hun skriver at hun forstår at det er trangt om plassen, og at hun uansett befinner seg på innspilling i London:

Norske «Verdens verste menneske» kan vinne to Oscar-priser søndag. Hvor mange i den norske delegasjonen som får være med inn på selve festlighetene i Dolby Theatre, er ikke opplyst om.