KOLLEGER: Joachim Rønning (t.v.) skal regissere Jared Leto.

Joachim Rønning bekrefter: Skal regissere Jared Leto i ny «Tron»-film

Den norske stjerneregissøren Joachim Rønning (50) opplyser til VG at avtalen med Disney er i boks.

Nettstedet Deadline var torsdag først ute med å melde om at nordmannen «ligger i tidlige forhandlinger» om mulig kontrakt med Disney om å regissere den tredje filmen i «Tron»-universet – «Tron: Ares».

– En av verdens beste

Rønning kan fredag bekrefte overfor VG at det stemmer. Han skal regissere den nye storfilmen med Hollywood-stjernen Jared Leto (51) i hovedrollen.

– Jared Leto er en av verdens beste skuespillere, så det å få jobbe med ham, er spennende, skriver Rønning i en e-post til VG.

Regissøren, som opprinnelig kommer fra Sandefjord, er i disse dager i ferd med å legge siste hånd på en annen Hollywood-film, nemlig «Young Woman and the Sea».

Den handler om Gertrude «Trudy» Ederle, som vant OL-gull i 1924, og var den første kvinnen som svømte over den engelske kanal i 1926.

– Jeg er nå i sluttfasen på «Young Woman and the Sea», så «Tron» blir noe helt annet, med andre ord, sier Rønning og legger til:

– Jeg er heldig som får jobbe med forskjellig type film.

Den første «Tron»-filmen i science fiction-serien kom i 1982, og den fikk stor anerkjennelse for sine banebrytende spesialeffekter. Men det går lang tid mellom hver film. Fansen måtte vente helt til 2010 før Disney lanserte «Tron: Legacy».

Når «Tron: Ares» får premiere, er ikke kjent.

Det er mange år siden Joachim Rønning etablerte seg som Hollywood-regissør. På merittlisten står blant annet «Maleficent: Mistress of Evil», «Pirates of the Caribbean», «Bandidas» – samt norske «Kon-Tiki» og «Max Manus», de sistnevnte sammen med tidligere makker Espen Sandberg (51).

De siste årene har Rønning og hans amerikanske kone Amanda Hearst (39) bodd i USA og England. De solgte luksushjemmet i Los Angeles i fjor vår, men Rønning ønsker ikke å utdype hvor de har sin hovedbase nå.

I desember delte Rønning julebilde fra England, sammen med hans og Hearsts halvt år gamle sønn og Rønnings to døtre fra et tidligere ekteskap:

Leto vant i 2014 Oscar for beste mannlige birolle som HIV-positiv og transkjønnet kvinne i «Dallas Buyers Club».

Han er ellers kjent fra filmer som «House of Gucci», «The Little Things», «Panic Room», «Dallas Byers Club», «Fight Club», «Requiem for a Dream» og «Morbius». I sistnevnte disket han opp med noen norske gloser: