PAR: Robert De Niro og Tiffany Chen på Tribeca Film Festival i New York onsdag kveld.

Robert De Niro hånd i hånd med kjæresten etter babynyhet

To måneder etter at Robert De Niro (79) fikk barn nummer syv i all hemmelighet, viser han seg offentlig med kjæresten.

Hollywood-stjernen fikk stor oppmerksomhet da han i begynnelsen av mai røpet under et intervju at han nylig var blitt pappa.

Gia Virginia Chen De Niro, som datteren heter, kom til verden 6. april – altså over en måned tidligere.

De Niro røpet ikke hvem moren til babyen var. Det har ikke vært kjent at han hadde kjæreste.

Det tok imidlertid ikke lang tid før amerikanske medier hadde sporet henne opp og kunne melde at den utkårede er Tiffany Chen, 45 år gammel, merittert kampsportutøver.

På rød løper

De to har ikke blitt avbildet sammen i offentligheten. Heller ikke under Cannes-festivalen for halvannen uke siden, der hun skal ha vært til stede sammen med kjæresten, lyktes det pressen å få bilder av paret sammen.

Men nå er «katta ute av sekken» på alle måter. Under Tribeca Film Festival i New York onsdag kom paret sammen. De poserte også hånd i hånd for fotografene – om enn med en noe avmålt mine.

Anledningen var premieren på dokumentaren «Kiss The Future».

De Niro var selv med på å grunnlegge den anerkjente filmfestivalen i 2002.

Kjent hverandre lenge

Filmstjernen har vært gift flere ganger, Han har to barn med sin første kone, to barn med sin andre kone, og to barn med en ekskjæreste.

People skriver at De Niro og Chen har vært et par i om lag to år, og at de bor sammen i Los Angeles. De skal ha møttes første gang i 2015, da de begge sto på rollelisten i «The Intern».

De Niro er ellers kjent fra filmer som «Hjortejegeren», «Svigers er verst», «Godfellas», «Taxi Driver» og «Raging Bull».