FRUKTFAT: Ester (Nina Ellen Ødegård) er fruktfat i egen førtiårsdag

TV-anmeldelse «Etterglød»: Kreft - but how to live it?

Livet er det som skjer mens du er opptatt med å få cellegift.



Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

«Etterglød»

Norsk dramaserie i sju deler

Med: Nina Ellen Ødegård, Thorbjørn Harr, Sara Khorami, Per Kjerstad, Hermann Sabado , Hanne Skille Reitan m. fl.

Serieskapere Atle Knudsen og Kjetil Indregård

Manus: Kjetil Indregård og Mads Løken

Regi: Atle Knudsen

Premiere på NRK TV søndag 2. oktober

Ester (Nina Ellen Ødegård) er en rogalandsk kinaputt av et menneske. Full av energi og medrivende entusiasme. Alltid klar for en fest. Og ironisk nok er det nettopp på fest, faktisk hennes egen førtiårsdag, at livet trekker pusten for både henne og omgivelsene.

Ved en teknisk inkurie avsløres det at Ester har livmorskreft.

Ester mener ikke at moroa skal stoppe opp av den grunn. Hun skrur opp volumet på galgenhumoren vil danse sykdommen bort og bruke «eg har kreft» som argument for å komme seg ut av kinkige situasjoner. Ambisjonen er muligens å bli tidenes mest sprudlende kreftpasient.

At hun samtidig er en påle, en klippe, ja selve fundamentet i den utvidede storfamilien som både inkluderer tre barn i definerende alderstrinn og vennene Finn (Hermann Sabado) og Charlotte (Sara Khorami) med deres respektive, gjør kreftdiagnosen mye tyngre for omgivelsene enn for pasienten selv.

Hvordan kan man håndtere at grunnen man står på, alt man baserer tilværelsen på, rives bort? Dette emosjonelle jordskjelvet er den egentlige fortellingen i «Etterglød».

I motsetning til «Håp» (2019) og «Ingenting å le av» (2021) er «Etterglød» ikke like kreftsvartmalende på verken den ene eller andre måten.

BURGERBRYLLUP Finn (Herman Sabado) og Malene (Hanne Skille Reitan) er burgermeny i eget bryllup

Nina Ellen Ødegård er usedvanlig levende perfekt som den fyrverkeripositive, men stadig mer kreftsyke Ester. Den syke som samtidig må trøste de friske. Folk uten inngående erfaring med rogalendinger vil nok si at det er litt for meget.

Det er det på ingen måte.

De to første episodene er oppe og nikker i lattertårer og livsenergi med «Pørni». Tøysete, impulsivt og større enn grå hverdager, med så mye respekt for ekte problemer at man klarer å være vanskelig seriøs og idiotisk latterlig samtidig.

Hovedfortellingen om Ester og Arild klarer seg da også gjennom de sju episodene som serien bruker. For alle de andre involverte er sju episoder altfor mange.

Både Finn og Charlotte har «er dette alt»-erkjennelser i sine livsløp. Med litt ulike utfall. Sabados Finn er en raus, men håpløst usikker førtiåring med utagerende bindingsvegring og manglende forståelse for at han bedriver aktiv selvskading på omgivelsene.

Barna til Ester og Arild går også gjennom sine endringsprosesser, mens Arild selv nesten utslettes i manglende kontroll over situasjonen. Torbjørn Harr har tidligere vært mann i sorg i Dag Johan Haugeruds «Barn». Her klarer han å finne andre nyanser i en umulig situasjon.

Khoramis Charlotte er mer parodisk såpete i sitt historieløp, der hun kjeder seg i et trygt forhold med en snill og velmenende, men også hypokondrisk rutinepreget mann (Per Kjerstad).

VENTEVILLREDE: Arild (Torbjørn Harr) er tvilende til sin egen posisjon i familien når Ester (Nina Ellen Ødegård) får kreft.

De fleste av disse sidesporene sliter med å balansere nyanser og handlingsrom like godt som hovedløpet om vevsprøver, stråling og ventesorg.

Regissør og serieskaper Atle Knudsen har selv gjennomlevd deler av det som fortelles. Det er umulig å ikke kjenne på i omsorgen og kjærligheten som gjøres for hovedrollene. Knudsen har tidligere gitt noen av de mest positivt typete karakterene i nyere NRK-historie, både de solide «Linus i Svingen»-seriene og fjorårets juleeventyr om «Kristiania magiske tivolitheater».

Den noe forenklende svart/hvitt-karakterbehandlingen i seriene med yngre hovedmålgruppe gir seg, dessverre, til dels gjeldende også her. Så ja, «Etterglød», er en slags Pørni med kreft (en serie NRK angivelig sa nei til). En feelgoodserie om å gi og ta av seg selv.

Egentlig handler det om en haug med førtiåringer som trodde de endelig var på stabil lys side i tilværelsen. Som plutselig må gjøre avgjørende livsvalg likevel. Sånn sett handler ikke «Etterglød» om hvor jævlig det er å få kreft.

Den handler om hvor fantastisk digg det er å leve.