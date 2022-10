SUPERSINT: Dwayne Johnson i «Black Adam».

Filmanmeldelse «Black Adam»: Perfeksjonert middelmådighet

En klokkeklar treer på terningen!

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

SUPERHELTFILM

«Black Adam»

USA. 12 år. Regi: Jaume Collet-Serra

Med: Dwayne Johnson, Sarah Shahi, Aldis Hodge, Pierce Brosnan, Viola Davis, Quintessa Swindell, Noah Centineo

Fire bitte litt bemerkelsesverdige ting ved den nye DC-superheltfilmen «Black Adam».

1. Dwayne Johnson har utrolig nok aldri spilt en superhelt før.

2. Filmen trekker forbausende få veksler på det de fleste vil mene at er «The Rock»s fortrinn, sett bort fra musklene og den fryktinngytende tykke nakken. Nemlig den selvironiske sjarmen, evnen hans til å på noenlunde overbevisende måte levere avvæpnende vitser på egen bekostning.

Grunnen til at den ikke gjør det, er at Teth Adam (han blir «Black» først helt i slutten) ikke er noen lystig superhelt. Han er snarere veldig sint, nylig vekket opp fra en 5000 år lang dvale – og uhyre klar for å hevne urett som ble begått i år 2600 før Kristus. Teth går ikke av veien for å drepe. Nå må han lære seg om de mange moralske forpliktelsene ved det å være helt.

MER EN SKJERMSPARER ENN EN FILM: Quintessa Swindell i «Black Adam».

3. Teamet som Amanda Waller (Viola Davis) sender for å disiplinere og naturalisere den raskende oksen, The Justice Society, består av helter som filmen ikke gjør noe forsøk på å forklare oss hvem er.

Årsaken er prosaisk: DC-industrien verker etter å skape et eget «cinematic universe», med prequels, sequels og opprinnelseshistorier, om disse. En om Hawkman (Aldis Hodge) skal allerede være underveis. Da kommer det vel en om den Dr. Strange-aktige Dr. Fate (Pierce Brosnan) også? Cyclone (Quintessa Swindell), hvis superkraft er vind, og Atom Smasher (Noah Centineo), hvis greie er at han kan vokse (ser teit ut, ja), kan sikkert være med i begge. Om de ikke da skal få en egen spinoff, der de to ungdommene blir kjærester. (Det ligger i luften.)

Litt digg, egentlig – å slippe all den trettende «dype mytologien». Det skal «Black Adam» ha.

DEN DISTINGVERTE SUPERHELT: Pierce Brosnan, til høyre, i «Black Adam». Til venstre Sarah Shahi.

4. «Black Adam» gjør et relativt stort poeng av at den utspiller seg i et (fiktivt) land, Kahndaq, som har vært under militær okkupasjon i 27 år. Dette ligger i Midtøsten, og inntrengerne – som Adrianna (Sarah Shahi) og sønnen hennes (Bodhi Sabongui) kjemper mot – er vestlige, ute etter å legge vantene på naturressursene Kahndaq besitter.

Jøsseball, en superheltfilm som ønsker å røre i den alltid fosskokende gryten? Ikke når det kommer til stykket, selvfølgelig. Å tråkke potensielle kunder på tærne, skulle tatt seg ut. Okkupantene, som kalles Intergang, er like nasjonsløse som lovløse, og kommer litt herfra og derfra. De er på ingen måte militære styrker fra et land du eller jeg har hørt om, eller selv bor i.

NESTEMANN PÅ SAMLEBÅNDET?: Aldis Hodge, som Hawkman, i «Black Adam».

Tre helt ordinære ting ved den nye DC-superheltfilmen «Black Adam».

1. Den ser ikke bra ut. Ingenting i «Black Adam» føles ekte, av den enkle grunn at ingen ting i «Black Adam» er ekte. Men hvordan kan de egentlig ha seg at Hollywood-håndlaget med «green screen» og dataanimasjon er blitt dårligere med årene? Etter så mye trening? Med «Black Adam» får vi nok et knippe kampscener som ser ut som de ble designet for en skjermsparer for 15 år siden, som utspiller seg i miljøer som fullstendig mangler oksygen.

Hundrevis av mennesker blir kvestet, skutt og på andre måter drept. Men ikke en dråpe rødt blod renner. Det bidrar til den etter hvert kvelende følelsen av at alt vi ser, er komplett uforpliktende og hundre prosent fake.

DEN GODE GAMLE «MED STORE KREFTER FØLGER STORT ANSVAR»-TALEN: Aldis Hodge (til høyre) belærer Dwayne Johnson i «Black Adam».

2. Manuset virker som det er klekket ut av de mest lærenemme guttene og jentene på superheltlinjen på Westerdals. De som alltid rekker opp hånden først, ivrige etter å imponere, men sjelden har en original tanke i hodet. Man tager en forbannelse, en demon, et objekt (en krone) og et mineral («eternitum»), en forræder og en helt som må lære seg å helte på riktig måte. Hvorfor skulle det ikke funke enda én gang til?

3. «Black Adam» er ikke årets dårligste superheltfilm. Den er heller ikke årets beste. Den befinner seg urokkelig midt på treet – perfeksjonert på en måte som bare masseprodusert middelmådighet kan være. Den yter ikke en tøddel mer enn den absolutt må, og legger ingen entusiasme eller kjærlighet for dagen. Det blir ikke mer ordinært enn det.