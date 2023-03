SIGNATURROLLE: Chaim Topol som melkemannen Tevye i filmen «Spelemann på taket» fra 1972.

Filmstjernen Chaim Topol er død

«Spelemann på taket»-skuespilleren ble 87 år.

Israelske Chaim Topol døde i sitt eget hjem i Tel Aviv onsdag, skriver Variety og en rekke andre medier.

Israels president Isaac Herzog hyller den avdøde stjernen på Twitter, og skriver blant annet at Topol var «en begavet skuespiller som erobret scener både i Israel og utlandet».

«Han fylte kinolerretet med sin tilstedeværelse og satte dypt avtrykk i publikums hjerter», lyder det fra presidenten.

2015: Chaim Topol avbildet i sitt hjem i Tel Aviv.

Topol ble nominert til Oscar for rollen som melkemannen Tevye i ikoniske «Spelemann på taket» i 1972. Han høstet Golden Globe-statuett for samme rolle.

Skuespillerveteranen spilte for øvrig samme rolle sammenhengende på musikalscenen over fem tiår. Det anslås at han figurerte som Tellef i 3500 forestillinger.

Kinopublikum kjenner ham også fra filmer som «Kun for dine øyne» og «Jakten på Eichmann», samt seriene «Krigens vinder» og «Krig og erindring».

1968: F.v.: Olga Schoberova, Tommy Steele, Chaim Topol og Carol White i forbindelse med Royal Film Performance i London.

De siste årene brukte Topol på å skrive og illustrere bøker. Han var også svært engasjert i veldedighetsarbeid for vanskeligstilte barn.

Topol døde med sine nærmeste rundt seg. Han har det siste året vært plaget av demens.

Filmstjernen etterlater seg kone og tre barn.

POPULÆR: Chaim Topol i Tel Aviv i 2015.

