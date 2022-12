SUPERHELTINNE: Gal Gadot, her i «Wonder Woman 1984» i 2018.

Amerikanske medier: «Wonder Woman» lagt på is

Samtidig som Gal Gadot (37) sier hun gleder seg til innspilling av «Wonder Woman 3», hevder bransjekilder at filmen ikke blir noe av.

Både Hollywood Reporter og Variety, begge anerkjente filmmagasiner, melder at film nummer tre om actionheltinnen er skrinlagt.

Kilder opplyser at regissør Patty Jenkins (51) skal ha gått beskjed fra ledelsen i Warner Bros-underselskapet DC Studios om at strategiomlegginger medfører at den planlagte fortsettelsen ikke blir noe av likevel.

James Gunn (56), regissør og manusforfatter, og produsent Peter Safran (57) utgjør ny toppledelse i DC Studios, og i neste uke skal de angivelig legge frem sine planer for president i Warner Bros. Discovery, David Zaslav (62).

Warner Bros. er ifølge Hollywood Reporter i gang med omfattende omorganiseringer i forretningsvirksomheten.

Warner Bros. har ikke besvart Varietys henvendelser om saken. Det har heller ikke Jenkins.

Gadot: – Kan ikke vente

Det er kun tre dager siden filmstjernen Gal Gadot skrev på Twitter at hun var så glad da hun for noen år siden fikk jobben som Wonder Woman».

«Jeg har vært så takknemlig for muligheten til å spille en så utrolig, ikonisk karakter – og mest av alt er jeg takknemlig for DERE. Fansen. Kan ikke vente med å dele hennes neste kapittel med dere», skrev Gadot.

Den første «Wonder Woman»-filmen kom i 2017 og ble en gigantisk suksess – hos både publikum og anmeldere.

Oppfølgeren, «Wonder Woman 1984», fikk langt mer lunken mottagelse hos kritikerne og hos kinogjengerne.

Jenkins skrev manus og regisserte begge de to første filmene.