DØDE BRÅTT: Den sørafrikanske skuespilleren Charlbi Dean (32), fotografert under Cannes-festivalen i mai.

Derfor døde filmstjernen Charlbi Dean

«Triangle of Sadness»-stjernen Charlbi Dean døde brått i august–32 år gammel. Nå er obduksjonsrapporten klar.

En talsperson for Rettsmedisinsk institutt i New York opplyser ifølge Deadline at den sørafrikanske skuespilleren og modellen døde av sepsis, altså blodforgiftning som følge av bakterien Capnocytophaga canimorsus.

Bakgrunn: Charlbi dean døde brått

Sepsis er en alvorlig infeksjon som kan føre til at kroppens organer svikter. Tilstanden kan ifølge Helse Norge være livstruende hvis den ikke oppdages og behandles i tide.

Dean skal ha vært disponert for tilstanden etter at hun måtte fjerne milten i 2009, som følge av en bilulykke.

Folkehelseinstituttet skriver på sine nettsider at infeksjon med Capnocytophaga canimorsus vanligvis er assosiert med hundebitt – av og til kattebitt – og at det kan gi hjernehinnebetennelse med høy dødelighet.

Dean fikk sterk hodepine 29. august og døde på sykehus i New York bare timer senere.

Dean spilte i «Triangle of Sadness», som ble belønnet med den prestisjetunge Gullpalmen-prisen under Cannes-festivalen i vår. VGs anmelder ga terningkast 3.

Filmen er regissert av den svenske regissøren Ruben Östlund (48).

«Charlbis brå død er et sjokk og en tragedie», skrev Östlund etter skuespillerens død.

Den avdøde skuespilleren er også kjent fra rollen som Syonide i TV-serien «Black Lightning».