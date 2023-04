FAR OG DATTER: En gang neste år får vi vite hva som skjer i Viaplay-serien «Stayer» når Even Elstad, spilt av Aksel Hennie, kommer hjem til datteren Annie, spilt av Hannah Elise Adolfsen Fjeldbraaten, etter mange år borte.

Aksel Hennie (47) blir rockstjerne

Det kan høres ut som en kraftig nedtur; i Aksel Hennies neste filmrolle må han gi avkall på rockstjerne-livet og blir tvunget til å flytte hjem til Eidsvoll.

Vendepunktet i livet til Hennies rollefigur Even Elstad skjer i den kommende Viaplay-serien «Stayer» som starter innspillingen nå i april.

Premiere blir det først neste år.

I en pressemelding skriver Viaplay at Aksel Hennies rollefigur får livet snudd på hodet etter en tragisk ulykke og blir tvunget tilbake til hjemstedet Eidsvoll for å ta seg av sin tenåringsdatter som han ikke har sett på mange år.

Elstad forlot nemlig både Eidsvoll og datteren for flere år tilbake for å satse på musikken.

– «Stayer er et helt unikt prosjekt for meg. Ikke bare får jeg leve ut drømmen om å spille rockstjerne, men jeg får også fortelle en nær og varm historie om mennesker som gjennom å oppleve noe veldig vondt, får muligheten til å finne tilbake etter mange år fra hverandre, forteller Aksel Hennie, som kaller «Stayer» en «historie om at det aldri er for sent å rette opp eller finne verdi og kjærlighet der du trodde den var borte for alltid».

– Da Pia Lykke spurte meg om prosjektet, var jeg aldri i tvil – det er et drømmeprosjekt, sier han.

Aksel Hennie er både hovedrolleinnehaver og regissør for «Stayer», men det er Pia Lykke (48) – selv fra Eidsvoll – som nå debuterer som serieskaper.

– Jeg ville lage den serien jeg selv ønsker å se. En hjertevarm dramaserie som tør å utforske det emosjonelle på en ektefølt måte. Den skal ta bygda på alvor, og vise flere perspektiver, både hvorfor noen reiser vekk og følger drømmene sine, men også hvorfor noen blir værende der de har vokst opp, sier Lykke.

NÅ OGSÅ SERIESKAPER: Pia Lykke har vært programleder i flere kanaler, men har de siste årene jobbet med film. Med «Stayer» debuterer hun som serieskaper.

Musikk er sentral i serien, noe som er nytt farvann for Aksel Hennie, men som han setter stor pris på.

– Å jobbe med musikk på denne måten er helt ukjent farvann for meg, men det gir meg utrolig mye å få bygge både en artist og et musikalsk uttrykk og univers helt fra bunnen av, sier Hennie.

I den andre sentrale rollen, som datteren, finner vi Hannah Elise Adolfsen

Fjeldbraaten. Flere andre kjente ansikter dukker også opp i serien, som Ane Dahl Torp, Jeppe Beck Laursen, Marian Saastad Ottesen og Jørgen Cleve Broch som sist ble sett i «Ammo» sammen med sin far, Nicolai Cleve Broch.

Innspillingen av «Stayer» skjer selvfølgelig på Eidsvoll.

