BRØDRE: Michael Kutcher (t.v.) og Ashton Kutcher, her på

13 år gamle Ashton tenkte han ville gi hjertet sitt til tvillingbroren

Hollywood-stjernen Ashton Kutcher og tvillingbroren Michael Kutcher har stilt opp i sitt aller første TV-intrevju sammen.

44 år har gått siden de to brødrene kom til verden i Iowa i USA. Foreldrene visste ikke at det var to babyer i magen før førstemann var ute.

Ashton kom først – Michael fem minutter senere. Mens Ashton veide 4,7 kilo, veide broren bare 1,8 kilo.

Michael har i et tidligere intervju uttalt at det sto om livet den første natten, og at han ble værende på sykehuset i en måned før han fikk komme hjem.

Han ble samtidig diagnostisert med en mild form for cerebral parese, en skade i hjernen som oppstår i perioden fra tidlig fosterliv til to års alder.

De to brødrene har et helt spesielt bånd, og nå har de to stilt opp i TV-programmet «The Checkup With Dr. David Agus» på Paramount+.

Fikk nytt hjerte

Der snakker de blant annet, ifølge Entertainment Tonight, om krisen som oppsto da de var 13 år gamle.

Michael pådro seg hjertemuskelbetennelse og fikk akutt behov for hjertetransplantasjon.

Ashton var trofast gjest på sykehuset hos broren i denne tiden, og filmstjernen forteller gråtlvalt i intervjuet at fortvilelsen på ett tidspunkt ble så stor at han vurderte å gi sitt eget hjerte.

– Jeg husker at jeg tenkte for meg selv at hvis noen er en donor-match, så er det meg. Og da denne tankeprosessen begynte å kverne i hodet, så kom denne tanken. Tanken på at «denne balkongen virker til å være høyt nok oppe til å sørge for det», sier filmstjernen.

Michael endte opp med å finne en donor, og han fikk det nye hjertet han trengte. Han har siden vært gjennom enda en hjerteoperasjon på grunn av blodpropp.

STJERNE: Ashton Kutcher, her på Screen Actors Guild Awards i 2017.

Det sterke forholdet brødrene imellom til tross – det var noen år på 2000-tallt da de ikke var på talefot. Michael var opprørt for at Ashton snakket om hans helse i offentligheten..

Michael innrømmer også at han har kjent på sjalusi overfor sin berømte bror, som etter hvert ble en anerkjent modell og senere skuespiller.

– Det var en periode der jeg kjente på at han fikk mye mer oppmerksomhet enn meg. Det påvirket meg og selvfølelsen min i stor grad. Men det handlet om prosessen med å finne ut hvem jeg selv var, sier han i det ferske TV-intervjuet.

De har for lengst skværet opp etter alle uoverensstemmelser.

– Vi bestemte oss for å rive ned murene som hadde oppstått som et resultat av alle disse ulike omstendighetene, sier Ashton.

Michael skyter inn:

– Da vi gjenopptok kontakten, snakket vi ut om alt. Jeg innså at han uansett er broren min. Verden ser kanskje på ham med andre øyne, men jeg kjenner ham. Han er min bror, han har aldri forandret seg, og det kommer han heller ikke til å gjøre.