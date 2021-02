TETTER HULL: Kulturminister Abid Q. Raja bruker nå 165 millioner kroner ekstra på å dekke behovet for mange innen kultursektoren som inntil nå har falt utenfor, blant annet filmbransjen. Foto: Janne Møller-Hansen

Regjeringen: Vil flagge hjem norsk film

Kulturministeren setter av 40 millioner kroner for å nødhjelpe pandemirammede norske film- og serieproduksjoner i utlandet.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– 40 millioner kroner bevilges til Norsk filminstitutt (NFI) og fordeles på ordninger i Norsk filmfond, herunder midler som skal bidra til at flere norske prosjekter kan gjennomføre innspilling i Norge, sier kulturminister Abid Q. Raja til VG.

Midlene til NFI er deler av en pott på 165 millioner kroner som i dag fordeles til stimulering gjennom eksisterende tiltak og ordninger i kultursektoren.

Disse 165 millionene er igjen en del av stimulerings- og kompensasjonsordningen til denne sektoren for første halvår 2021. Totalpotten her er på nær 1,1 milliard kroner.

Norske rettighetshavere innen musikk, kunstinstitusjoner og museer er blant dem som skal nyte godt av dagens utbetaling fra Regjeringen.

Direktør Kjersti Mo i Norsk filminstitutt (NFI) er glad for millionene som hennes organisasjon nå tildeles.

– Å styrke filmfondet som et ledd i stimuleringen av kulturfeltet, er en effektiv måte å få økt aktiviteten i norsk film-, spill- og serieproduksjon. Det bidrar til å sikre kontinuitet slik at filmarbeidere holdes i jobb, og i enden får publikum tilgang på mer norsk innhold, sier Kjersti Mo til VG.

Det er ingen hemmelighet at norske film- og serieprodusenter i lang tid har valgt å gjennomføre innspillinger i andre land enn Norge på grunn av kostnadsspørsmålet.

Under pandemien har det naturlig nok ikke vært mulig å gjøre dette utenlands.

Kulturminister Abid Q. Raja sier at dagens bevilgninger er et ledd i å tette igjen hull som har oppstått i de gjeldende stimulerings- og kompensasjonsordningene.

– Ettersom norske produsenter ikke kan filme i utlandet på grunn av pandemien, vil vi gjerne stimulere til å flagge disse produksjonene hjem til Norge, sier Raja.

Kjersti Mo i NFI minner om at mange norske filmer og serier henter deler av sin finansiering fra incentivordninger i andre land.

– Nå har pandemien gjort det vanskelig å reise, og det innebærer at produksjonene får ekstra kostnader og til dels store problemer med finansieringen. Med disse midlene vil NFI kunne kompensere for kostnader ved å flytte produksjonene hjem. Det vil bidra til at flere produksjoner gjennomføres i Norge, med de ringvirkningene det gir, og at de i det hele tatt kan fullføres. Det er bra for produsentene som allerede har investert mye i prosjektene, men også for publikum som fortsatt får tilgang på nye filmer og serier, sier hun.

POSITIV: Direktør i Norsk filminstitutt, Kjersti Mo, er glad for tilskuddet fra Regjeringen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Disse får midler i dag, til sammen 165 millioner kroner:

40 mill. kroner bevilges til NFI og fordeles på ordninger i Norsk filmfond, herunder midler som skal bidra til at flere norske prosjekter kan gjennomføre innspilling i Norge

Inntil 40 mill. kroner til rettighetshaverorganisasjoner (TONO og Gramo)

50 mill. kr til Norsk kulturråd, fordelt på 10 mill. kroner til næringsutviklingsordningen, 30 mill. kroner til Norsk kulturfond og 10 mill. kroner til Fond for lyd og bilde

10 mill. kroner til KORO

15 mill. kroner til innkjøp av kunst ved 15 museer

3 mill. kroner til utstillingshonorar

5 mill. kroner til formidling av kunst i regionene, Regionale prosjektmidler, forvaltet av Kunstsentrene i Norge

2 mill. kroner bevilges til ISFI og øremerkes stimuleringstilskudd til samiske spillefilmer.



Administrerende direktør i Tono, Cato Strøm, sier til VG at han er tilfreds for at regjeringens ordning nå også kommer til hans medlemmer.

Tono – ved siden av Gramo – jobber for å sikre opphavsrettigheter for sine medlemmer.

Strøm forteller at de har hatt en god dialog med Kulturdepartementet siden november i fjor. Da kommuniserte han til blant andre kulturministeren og Stortinget at bortfallet av rettighetsinntekter til norske rettighetshavere i 2020 lå rundt 42 millioner kroner.

Strøm håper at departementet vil følge opp dagens bevilgning utover i 2021.

– Vi har nok en forventning om at 2021 blir like tøft som 2020, både for livemusikk og kinoer som også utgjør en god inntektskilde for oss. Når det er sagt, er vi imponert over hurtigheten i saksbehandlingen her. Kulturministeren og Kulturrådet fortjener ros for å ha drevet frem dette, sier Cato Strøm til VG.

Også daglig leder Lars Bakketun i Gramo er fornøyd.

– For Gramo er en kompensasjon en svært god nyhet. Dette er med å kompensere våre rettighetshavere for nedgangen i Gramo-vederlaget, sier Bakketun.

Han forteller at Gramo i 2020 hadde en nedgang på i overkant 13 millioner kroner sammenlignet mot forventet resultat.

– Nedgangen skyldes i all hovedsak at musikkbrukere som restauranter, butikklokaler og lignende har måttet stenge sine virksomheter i deler av året, forklarer Lars Bakketun.