FILMAKTUELL: Dakota Johnson, her på Independent Spirit Awards i Los Angeles i 2019. Foto: O'Connor/AFF-USA.com / AFF

Dakota Johnson fikk panikkangst på settet

Hollywood-stjernen (31) er tøff når det gjelder sex-scener. Verre er det med synging.

Publisert: Nå nettopp

Dakota Johnson hadde ingen problemer med å dampe opp lerretet i den erotiske filmserien «Fifty Shades». Da kostet det henne langt mer å utfolde seg i det kommende komediedramaet «Our Friend».

Rollen krever nemlig at hun skal synge, og der føler 31-åringen seg på tynn is.

– Å synge foran andre mennesker, er faktisk helt grusomt for meg, betrodde Johnson under et videointervju med Jimmy Fallons «The Tonight Show» denne uken.

Skuespilleren fortalte om en konkret seanse der hun skulle synge inne på et teater. Kameraet var langt unna, og hun ikke var synlig i noe nærbilde. Likevel slo nervene henne fullstendig ut da regissøren ropte «action».

– Det var som panikkanfall. Anfallet manifesterte seg i panikkangst på alle mulige måter.

Johnson skal så ha løpt bort fra scenen og virret rundt i lokalet, mens hun lo hysterisk. De andre på settet skjønte ikke hva som skjedde.

– Plutselig stoppet jeg og brast i gråt, fortalte hun i TV-intervjuet.

På spørsmål fra Fallon om hva som utløst opptrinnet, svarte Johnson at hun ikke egentlig vet.

– Det bare overmannet meg. Jeg ble vettskremt og gikk i ekstrem fluktmodus.

I «Our Friend» spiller Johnsen en dødssyk kvinne. Casey Affleck (45) fyller rollen som hennes ektemann. Handlingen dreier seg rundt at han får hjelp av sin beste venn (Jason Segel (841)) til å ta seg av kona.

Filmen, som baserer seg på en sann historie, har USA-premiere denne uken. Se filmtrailer her: