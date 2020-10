PÅ TILTALEBENKEN: Yahya Abdul-Mateen II, Ben Shenkman, Mark Rylance, Eddie Redmayne og Alex Sharp (fra venstre) i «The Trial of the Chicago 7». Foto: Nico Tavernise / Netflix

Filmanmeldelse «The Trial of the Chicago 7»: OK boomer

Orker du enda en runde med det hersens sekstitallet?

«The Trial of the Chicago 7»

USA. 12 år. Regi: Aaron Sorkin

Med: Eddie Redmayne, Alex Sharp, Sacha Baron Cohen, Jeremy Strong, John Carroll Lynch, Yahya Abdul-Mateen II, Mark Rylance, Joseph Gordon-Levitt, Frank Langella

Etter den obligatoriske montasjesekvensen med Dramatisk Hendelser Fra 1960-tallet – aldri en film eller serie om dét tiåret uten! – går «The Trial of the Chicago 7» rett inn i det tittelen har lovet at det skal handle om:

De syv, opprinnelig åtte, politiske aktivistene som i 1969 ble anklaget for å ha «konspirert til å egge til vold» under demokratenes konvent i Chicago året før.

FREDELIGE DEMONSTRASJONER BLE TIL VOLDELIGE SAMMENSTØT: Jeremy Strong hjelper en skadet kvinne «The Trial of the Chicago 7». Foto: Nico Tavernise / Netflix

De var Tom Hayden (Redmayne), Rennie Davis (Sharp), Abbie Hoffman (Cohen), Jerry Rubin (Strong), John Froines (Denny Flaherty), Lou Weiner (Noah Robbins), den eldre pasifisten David Dellinger (Carroll Lynch) og Bobby Seale (Abdul-Mateen II). (Sistnevnte ble på et tidspunkt bokstavelig talt kneblet i salen, og fikk deretter en separat rettssak å stri med).

Årsmøtet hadde utløst voldsomme opptøyer i gatene. 10 000 demonstranter hadde dratt til Chicago, primært for å protestere mot krigen i Vietnam. Minst like mange fra politiet og Nasjonalgarden var også på plass – innkalt av den nervøse ordføreren Richard J. Daley. Spørsmålet var hvem som hadde initiert de voldsomme sammenstøtene. (En kommisjon fastslo senere at politiet satt med skylden).

HVEM ER STRATEGEN?: Sacha Baron Cohen, Danny Flaherty, Eddie Redmayne, Jeremy Strong og Mark Rylance (fra venstre) i «The Trial of the Chicago 7». Foto: Nico Tavernise / Netflix

Tittelens syv representerer vidt forskjellige organisasjoner på venstre/anti-krigssiden. Nå må de forsvare sin kollektive uskyld, og satse på at «verden ser» uretten de blir utsatt for.

Det virker ikke så lovende til på begynne med. Nixon har erstattet Johnson i Det hvite hus («de voksne er tilbake»). Dommeren Julius Hoffman (Langella) tåler åpenbart hverken synet eller lukten av de unge på tiltalebenken, og utviser dessuten tegn på begynnende demens.

Fredsbevegelsens steine hoffnarrer, Hoffman og Rubin, gjør sitt beste for å redusere rettssaken til et sirkus, og Seale, fra The Black Panthers, mistenker at han, som den eneste svarte mannen blant de syv, er der for å «skremme juryen».

«FOR Å SKREMME JURYEN»: Kelvin Harrison (bak), Yahya Abdul-Mateen II og Mark Rylance i «The Trial of the Chicago 7». Foto: Nico Tavernise / Netflix

Aaron Sorkin («Presidenten», 1999-2006; «Molly’s Game», 2017) har, som mange vil vite, to svakheter og to styrker: Snakksalighet og sentimentalitet. Begge/alle fire er på utstilling i denne filmen om et definerende kapittel i etterkrigsgenerasjonens fortelling om seg selv.

Den er åpenbart ment som et varsku fra historien: «Dette kan skje igjen når som helst, ikke minst akkurat nå». Men den ender også opp som nok én i en endeløs rekke historier – det er bøker, det er filmer, det er rockmusikk, det er serier, det er alt mulig – hvori den amerikanske «boomer»-generasjonen klapper seg selv på skulderen og gratulerer med strålende innsats.

REVOLUSJONENS HOFFNARRER: Sacha Baron Cohen (til venstre) og Jeremy Strong nyter oppmerksomheten i «The Trial of the Chicago 7». Foto: Nico Tavernise / Netflix

Nå er ikke egentlig denne generasjons-narsissismen «The Trial of the Chicago 7»s største problem. Den viktigste innvendingen er snarere at Sorkins film er blitt et så til de grader konvensjonelt rettssalsdrama. I slekt med, men egentlig svakere enn «Et spørsmål om ære» fra 1992, som han også skrev.

Det er ikke det at strukturen ikke fungerer, der fokuset skifter fra rettssaken til strategimøtene utenfor, tilbakeblikk på begivenhetene i 1968, heri opptatt arkivklipp, og tilbake igjen. Det er ikke det at det ikke er velspilt. For det er det, ikke minst av Langella og Mark Rylance som forsvarsadvokaten William Kunstler. Det er ikke det at musikken ikke buldrer. Det gjør den – på ganske forstyrrende vis.

GAMMAL. STREIT. OG SUUUR!: Frank Langella i «The Trial of the Chicago 7». Foto: Nico Tavernise / Netflix

Selvsagt har enkelte av replikkene sting. Dette er tross alt Aaron Sorkin. (Seal til Hayden: «Dere protesterer for å si «fuck you» til fedrene deres. Det er noe annet enn å kjempe mot et rep som henger i et tre»).

Likevel. Sorkins stil er for pratsom og konstruert til at det blir ordentlig film av det. Det er mange karakterer å holde rede på (så godt som alle menn), og det er noe stivt og teknisk – ja, uinspirert – med måten denne dialogmannen forteller med bilder på. (Det var en gang meningen at Steven Spielberg skulle gi seg i kast med dette manuset. Det hadde blitt en bedre film.)

GENERASJONSFORRÆDER: Joseph Gordon-Levitt som aktor i «The Trial of the Chicago 7». Foto: Nico Tavernise / Netflix

Når det sentimentale klimakset, med sin svulmende triumfmusikk, setter inn, er det det nok flere enn undertegnede som vil sitte nokså mellomfornøyd tilbake. Var dette alt?

«The Trial of the Chicago 7» går i en kort periode på utvalgte norske kinoer, slik at den skal kunne gjøre seg lekker for Oscar. Den kommer på Netflix 16. oktober, og vil fungere vel så bra hjemme som i kinosalen.

Ja, kanskje burde den heller ha vært en miniserie på TV.

Publisert: 01.10.20 kl. 19:14

