TILBAKE I BLODKLUBBEN: Chris Rock i «Spiral: From The Legacy Of Saw». Foto: Brooke Palmer / Nordisk Film Distribusjon

Filmanmeldelse «Spiral: From The Legacy Of Saw»: Akkurat det verden ikke trengte nå

Årets minst etterlengtede «comeback».

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

TORTURPORNO

«Spiral: From The Legacy Of Saw»

USA. 18 år. Regi: Darren Lynn Bousman

Med: Chris Rock, Samuel L. Jackson, Max Minghella, Marisol Nichols

Akkurat idet man hadde glemt hvordan det var å grue seg til å gå på kino, er «Saw»-serien tilbake, tilbake, tilbake. Det er deprimerende nok i seg selv. Enda mer deprimerende er det at gamle helter som Chris Rock og Samuel L. Jackson spiller hovedrollene.

Du husker ikke «Saw», sier du? Vel, det var den lange serien med filmer som satt en ny, lav standard for voldsfilmer på kino på 00-tallet. Ikke i kraft av sine spennende plott eller fascinerende skurker. Utelukkende i kraft av torturscener som var mer diabolske enn de konkurrentene kunne skilte med («Hostel»-serien, for eksempel, og mye annet produsert av Eli Roth).

«HVORDAN VAR DET HAN BLE DREPT, SA DU?»: Marisol Nichols og Chris Rock i «Spiral: From The Legacy Of Saw». Foto: Brooke Palmer / Nordisk Film Distribusjon

«Spiral: From The Legacy Of Saw» – litt av en «arv», ja – er et trett og utdatert forsøk på å blåse liv i det gamle, stygt maltrakterte liket.

Zeke Banks (Rock) er snut som sin far Marcus (Jackson) før ham, og upopulær blant kollegene. Han skal ha tystet på en arbeidskamerat back in the day, og er aldri blitt tilgitt for det.

Vi forstår hvor dårlig stemning det er når Banks må skyfle bort en død rotte fra pulten sin når han setter seg ned med morgenkaffen. Sikkert en daglig greie.

IKKE EN KJÆRLIGHET PÅ PINNE: Chris Rock (til venstre) og Max Minghella i «Spiral: From The Legacy Of Saw». Foto: Brooke Palmer / Nordisk Film Distribusjon

Når en annen politimann blir torturert og drept på grovest tenkelige vis – han må frigjøre seg fra sin egen tunge i et fånyttes håp om å overleve – skjønner alle at en drapsmaskin som er «inspirert» de tidligere filmenes skurk, Jigsaw-morderen, er løs i gatene.

Mistanken blir snart bekreftet av psykopaten selv, som likt sin forgjenger liker å dokumentere sine ugjerninger. Det skal vise seg at han har noe uoppgjort med det han oppfatter som en korrupt politistyrke. «Spillet», som det heter i disse filmene, er i gang.

DU SER DET IKKE PÅ HAM, MEN DENNE MANNEN VAR EN GANG KOMIKER: Chris Rock i «Spiral: From The Legacy Of Saw». Foto: Brooke Palmer / Nordisk Film Distribusjon

Den bedritne «krimhistorien» som skal fungere som transportetappe mellom torturscenene i «Spiral: From The Legacy Of Saw», er det ikke så mye å si om. Den utviser null kløkt. Tortursekvensene kan i det minste vise til noen grad av oppfinnsomhet.

Ikke for det: På dette tidspunktet i «arven» bringer ikke disse så mye nytt blod til torgs heller. De begynte å lukte av selvparodi for mange filmer siden. Men du kan i alle fall stole på at de innfinner seg jevnlig, sånn cirka hvert 20. minutt, nesten på sekundet.

Kundetilfredshet er alfa og omega, også i filmbransjen.

SNUTENS FAR: Samuel L. Jackson i «Spiral: From The Legacy Of Saw». Foto: Brooke Palmer / Nordisk Film Distribusjon

Jeg vil ikke anbefale noen å se denne nedrige filmen. Om du likevel skulle forville deg inn i salen, så vit at det riktignok er dårlig kino-kutyme å til stadighet sjekke sosiale medier på mobilen – men at det er lov i dette tilfellet. Det er også greit å reise seg og gå.

Et tredje alternativ er å sette munnbindet over øynene.