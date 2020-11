EN VESLIGNET JUL: Solveig Kloppen, Isha Zainab Khan, Iver Aunbu Sandemose og Anders Baasmo Christiansen (fra venstre) i «Dragevokterens jul». Foto: Nordisk Film

Filmanmeldelse «Dragevokterens jul»: Hjertevarm jul

Enkel, grei, sentimental, koselig.

BARNE-/FAMILIEFILM

«Dragevokterens jul»

Norge. 6 år. Regi: Katarina Launing

Med: Iver Aunbu Sandemose, Isha Zainab Khan, Anders Baasmo Christiansen, Solveig Kloppen, Kyrre Haugen Sydness

Julestemningen stikker ikke veldig dypt i denne – nok en norsk film som er spilt inn i Øst-Europa (Praha, for å være eksakt). Det er for eksempel ingen snø å se, bortsett fra noen digitale fnugg i det helt siste bildet – enda det er desember. Historien kunne utspilt seg når som helst på året.

Men «Dragevokterens jul» har kanskje andre kvaliteter? Joa. Noen små.

TAR IKKE AV PÅ NETT: Iver Aunbu Sandemose i «Dragevokterens jul». Foto: Nordisk Film

Mortimer Olsen (Aunbu Sandemose) har rødt, krøllete hår og fregner, men ingen følgere å snakke om på YouTube-kanalen sin. Selv ikke en «rakfisk challenge» tiltrekker seg likes.

Han og mamma (Kloppen) og pappa (Baasmo Christiansen) bor i Minste motstands vei (hihi) i byen Kjedly (nettopp), der de er nabo med Arnfinnsen. Naboen er innmari stolt av de «prisvinnende» gullfiskene sine, som det hender at Mortimer er innom og mater mens Arnfinnsen er på juleferie i Thailand.

PÅ FLUKT: Isha Zainab Khan i «Dragevokterens jul». Foto: Nordisk Film

Der får Mortimer seg en dag ikke bare ett, men to sjokk: 1: Det er en ung jente i huset! Hun heter Sara (Zainab Khan) og har stukket av fra et asylmottak, og er redd for at hun skal bli sendt hjem til det krigsherjede landet hun kom fra. 2 (og dette er virkelig ikke dagligdags i Kjedly): Det er en livs levende drage i kjelleren.

Helt sant. Like sant som at enkelte har en grevling i taket.

SØTT MONSTER: Scene fra «Dragevokterens jul». Foto: Nordisk Film

Dragen – den er ganske liten, men raper ild og har glødende avføring – er på avveie fra hulen i fjellet der den bor, har krasjet gjennom kjellervinduet og skadet den ene vingen. Sara har vunnet dens tillit, og nå er det viktig at Mortimer kan holde på hemmeligheten. Ikke bare buse ut med den på YouTube for å få tomler opp, for å si det slik.

Mye tyder på at «Dragevokterens jul» er laget av folk som vokste opp med filmer av Steven Spielberg (og har sett «Dragetreneren», 2010, i nyere tid). Om man legger godviljen til kan denne sees som en slags norsk «E.T – gjesten fra verdensrommet» (1982), der det underliggende poenget er stavet ut i klartekst: Ønsk den «fremmede» velkommen. Hen er en venn.

«HVA HAR DU GJORT NÅ DA?»: En arg Solveig Kloppen i «Dragevokterens jul». Iver Aunbu Sandemose til høyre. Foto: Nordisk Film

Den digitale dragen er passe skummel, passe søt og ser sånn passe «ekte» ut. Samspillet mellom Aunbu Sandemose og Zainab Khan er fint, og ganske moderne: Hun er litt eldre enn han, og mye tøffere.

Ressursene er brukt på dataanimasjon, et plutselig innrykk av statister i klimakset og – tilhørelatende – et gammeldags orkestermusikk-lydspor. Så er da også «Dragevokterens jul» en film som tillater seg å smøre tykt på med sentimentalitet.

FORELDRE! NOEN MÅ VÆRE DET: Anders Baasmo Christiansen og Solveig Kloppen i «Dragevokterens jul». Foto: Nordisk Film

For å strekke «E.T.»-poenget til det tynnslitte: Ingen kommer i 2060 til å lage familiefilm fordi de så «Dragevokterens jul» på kino da de var små. Men det er en hjertevarm liten historie, dette her.

