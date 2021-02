LATINDRONNING: Jennifer Lopez, her under American Music Awards i Los Angeles i fjor. Foto: American Broadcasting Companies,

Lopez om Oscar-vraking: − Det var et stikk

Jennifer Lopez (51) mimrer over hvor skuffet hun var på denne tiden i fjor, da det ble klart at hun hadde null sjanse til å vinne Oscar.

Tirsdag kveld opplyste Oscar-akademiet om hvilke filmer som er kortlistet til Oscar før de endelige nominasjonene kunngjøres i mars. Blant dem som er et stort skritt nærmere å få drømmen oppfylt, er disse norske håpene.

For ett år siden ventet også Jennifer Lopez spent på hvilke filmer som skulle stille med vinnersjanse under verdens mest prestisjetunge filmpris. «Hustlers» var av kritikerne blitt utropt til hennes aller beste film.

– Det var et stikk, sier Lopez i et ferskt intervju med bladet Allure.

Hun ble nemlig snytt for Oscar-nominasjon.

– Jeg tenkte at «OK, når alle andre liksom mener at du bør bli nominert, og du likevel ikke blir det, hva betyr det?» forklarer hun.

Lopez om rollen: – Noe av det vanskeligste jeg har gjort

Lopez ble nominert til Golden Globe Awards, Screen Actors Guild og Critic’s Choice Awards for sin rolle, men hadde i tillegg håpet å smykke seg med sin aller første Oscar-nominasjon.

Når den uteble, begynte hun å tvile på de andre triumfene også. For hvis det stemte at hun ikke hadde gjort seg fortjent til en plass på Oscar-listen, hva da med de andre?

– Stemmer virkelig dette? Er de andre riktige og denne feil? spurte Lopez seg.

Etter å ha plaget seg selv med tanker som dette, innså latinstjernen at det ikke er på grunn av utmerkelser og priser hun jobber med det hun gjør.

– Jeg holder ikke på med dette for å ha 10 Oscar-statuetter på peishyllen hjemme om ti år – eller 20 Grammy-trofeer, sier hun og sikter til verdens største musikkprisutdeling.

Lopez, som er like stor popartist som Hollywood-stjerne, har nemlig også til gode å vinne Grammy, selv om hun har vært nominert flere ganger.

«Hustlers», som på pikant vis tar for seg hvordan vanlige mennesker ble berørt av finanskrisen i 2008, fikk mye oppmerksomhet. Jennifer Lopez og de andre i staben kunne konkludere med kassasuksess. VGs anmelder ga filmen terningkast fire.

51-åringen innrømmet også den gangen i et TV-intervju at hun var lei seg, og at hun i tillegg følte hun skuffet alle andre ved ikke å leve opp til forventningene.

Om ikke lenge starter innspillingen av «Shotgun Wedding», der Lopez skulle spille mot Armie Hammer (34). Etter at Hammer trakk seg i kjølvannet av en betent Instagram-opprulling, har Josh Duhamel (48) steppet inn som erstatter.

Lopez kunne for øvrig nylig skilte med det lukrative oppdraget med å få opptre under innsettelsen av president Joe Biden (78).