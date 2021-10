LØSLATT: Mange av Shah Rukh Khan lojale fans hadde samlet seg både utenfor fengselet og familiens hus da hans sønn, Aryan Khan, ble løslatt lørdag.

Narkosiktet kjendissønn løslatt til dans og fyrverkeri

Den narkotikasiktede sønnen til Bollywood-stjernen Shah Rukh Khan ble lørdag løslatt mot kausjon. Farens fans møtte 23-åringen med elleville scener da han kom hjem til familiens hus.

Av Jørn Pettersen

Det skriver nyhetsbyrået AP lørdag.

Shah Rukh Khans sønn, Aryan Khan, ble arrestert for tre uker siden under et narkotika-raid i forbindelse med et party på en cruiseskip i Mumbai. Byen som regnes både som Indias finansielle hovedstad og underholdningsindustriens mektige sentrum.

Allerede torsdag innvilget Bombay High Court Aryan Khan kausjon, men på grunn av dokument-forsinkelser ble han ikke løslatt før lørdag, skriver AP.

HYLLER HELTENS SØNN: Fans av pappa Shah Rukh Khan hadde lørdag møtt frem utenfor hans hus for å ønske sønnen velkommen hjem.

Narkotikasaken mot Aryan Khan har vakt stor oppsikt i India, og det har også resultert i at faren, Shah Rukh Khan, er blitt utsatt for en omfattende boikott i sosiale medier. Men lørdag hadde likevel hundrevis av fans møtt opp for hylle sønnen da han kom hjem. Flere danset i gaten utenfor huset og sendte opp fyrverkeri for å markere løslatelsen.

Aryan Khan og syv andre ble arrestert 3. oktober og han har fengslet siden 8. oktober. Indisk narkotikapoliti hevder at de har WhatsApp-meldinger som beviser at Shah Rukh Khans sønn, Aryan har vært involvert ulovlig narkotika-virksomhet. Kahns advokat på sin side hevder at narkotikapolitiet har ingen bevis og betegner arrestasjonen som «vilkårlig».

Shah Rukh Khan regnes som en av verdens best betalte skuespillere. I 2017 hadde han for eksempel en inntekt på 38 millioner dollar, som på det tidspunktet tilsvarte omtrent 298.474.800 kroner.