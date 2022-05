ØNSKER KJØPERE: Presseorganisasjonen HFPA ligger ute til salgs. Bildet ble tatt under prisutdelingen i 2019.

Skandalisert presseorganisasjon til salgs

Beskyldninger om rasisme og sexisme førte til at Hollywood Foreign Press Association (HFPA) mistet lukrativ TV-avtale. Nå selges Golden Globe-arrangøren til høystbydende.

Av Silje Kathrine Sviggum

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Etter at den norske journalisten Kjersti Flaa saksøkte Hollywood Foreign Press Association for å misbruke makten sin i forsøk på å beskytte eksisterende HFPA-medlemmer mot konkurranse fra andre reportere, startet et skred av beskyldninger fra flere fronter mot den tidligere mektige presseorganisasjonen.

Scarlett Johansson og Tom Cruise var blant Hollywood-stjernene som gikk ut mot organisasjonen.

Nå har HFPA lagt seg selv ut for salg, skriver filmbransjebladet Variety.

LEVERTE TILBAKE PRISENE: Tom Cruise valgte å gi tilbake sine Golden Globe-priser. Her sees han sammen med Michelle Pfeiffer under prisutdelingen i 1990.

Det skjer etter at HFPA-president Todd Boehley ønsket å kjøpe organisasjonen og gikk i forhandlinger med styret.

Fredag 12. mai annonserte HFPA at organisasjonen hadde opprettet en spesiell komité «for å avgjøre den strategiske interessen for organisasjonen og verdiene fra utenforstående».

Ifølge Deadline vurderer organisasjonen å droppe sin non-profit-profil.

Mektige filmprisutdelere

HFPA er foreningen for utenlandske filmjournalister i Hollywood og var lenge kjent som en av de mektigste organisasjonene i Los Angeles.

Som arrangør og utdelere av Golden Globe-prisene har HFPA-medlemmene årlig bidratt til å gi en pekepinn på hvilken filmer som har størst Oscar-sjanser. Golden Globe Awards har vært arrangert siden 1944, året etter at presseorganisasjonen ble opprettet.

KATALYSATOREN: Norske Kjersti Flaa (48) er journalisten som saksøkte Hollywood Foreign Press Association. I etterkant har både filmstjerner og medlemmer gått ut mot organisasjonen. Her spiller hun inn tv-innslag for tyske ZDF hjemme på takterrassen i Los Angeles.

Det skjedde etter initiativ fra journalister i britiske Daily Mail – for å sikre utenlandske journalister tilgang på eksklusive intervjuer med de største filmstjernene.

At Golden Globe-utdelingen skjer kort tid før Oscar-utdelingen har gjort prisen til en viktig indikator på hvem som ligger best an til å vinne Hollywoods gjeveste filmpriser.

Forsøk på økonomisk vekst

Tanken med å legge presseorganisasjonen ut til høystbydende er ifølge HFPA selv å «optimalisere verdien av HFPAs ulike eiendeler og fortsette å styrke organisasjonens posisjon i markedet samtidig som de styrker relasjonene til ulike interessesenter».

– Som vi kunngjorde i fjor, startet HFPA en prosess med endring og transformasjon som tar opp spørsmål om mangfold, styring og oppførsel, sier HFPA-president Helen Hoehne i en uttalelse.

– Mens vi fortsetter denne prosessen, har vi gått inn i fasen med å bestemme den beste handlingen angående gjennomføringen av HFPAs oppdrag, inkludert hvordan vi kan oppnå den optimale økonomiske og kommersielle veksten for Golden Globe-merket i fremtiden, heter det videre i uttalelsen.

Stygge avsløringer

HFPAs utspill skjer etter et drøyt år med tumulter for den nesten 80 år gamle presseorganisasjonen som har mottatt lukrative honorarer fra NBC Universal og andre samarbeidspartnere for Golden Globe Awards.

Etter søksmålet til norske Kjersti Flaa og en Los Angeles Times-artikkel som avslørte potensielle økonomiske urettmessighet, samt fraværet av noen svarte medlemmer i gruppen, er HFPA redusert til en skygge av sitt tidligere jeg.

En rekke journalister har valgt å knytte seg til andre presseorganisasjoner, som Critics Choice Association og årets Golden Globe Awards gikk nærmest ubemerket hen med utdeling via Twitter.