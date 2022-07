MUTT AGENT: Ryan Gosling i «The Gray Man».

Filmanmeldelse «The Gray Man»: Brukbar action, dårlig drama

Akkurat som en skikkelig agent-thriller, bare dårligere.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

ACTION / THRILLER

«The Gray Man»

Premiere på Netflix fredag 22. juli

USA. 13 år. Regi: Anthony Russo og Joe Russo

Med: Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas, Billy Bob Thornton, Regé-Jean Page, Alfre Woodard, Julia Butters, Jessica Henwick

Six (Ryan Gosling) satt riktignok i fengsel. Men han var ikke egentlig en slem gutt, må du tro. Nei, han havnet der fordi han hadde forsvart noen som trengte det, fra en som var slem. Ja, han er en drapsmann. Men en «etisk», kresen sådan.

Dette vakte interessen til FitzRoy (Billy Bob Thornton). Han jobbet for CIA, og var i gang med å bemanne en hemmelig aksjonsgruppe, Sierra. Han var interessert i menn som Six. Folk uten familie, og uten noe å tape. Men ideelt sett med et slags moralsk kompass.

18 år etter at de først møttes, og for lengst har utviklet det reneste far/sønn-forholdet, jobber Six fremdeles for CIA. Men FitzRoy er blitt skjøvet ut. Av noen kjipe oppkomlinger, Denny Carmichael (Regé-Jean Page) og Suzanne Brewer (Jessica Henwick), som har begynt å bruke Sierra som sin «private dødsskvadron», og er involvert i en rekke uhumskheter.

MENTOR: Billy Bob Thornton i «The Gray Man».

Vi får høre at de er utdannet ved Harvard. Det mener manusforfatterne at bør være grunn god nok til at vi skal legge dem for hat.

Under en aksjon kommer Six i skade for å drepe en Sierra-kollega. Denne sitter på en rekke kompromitterende opplysninger om Carmichael og Brewer, som han oppbevarer på en liten harddisk (manuset understreker ved flere anledninger at den er kryptert) han har i en medaljong rundt halsen. Six overtar disken, og blir med det fritt vilt.

CIA-skurkene leier inn en tidligere Sierra-soldat, nåværende frilanser Lloyd Hansen (Chris Evans), for å uskadeliggjøre Six. For å lokke til seg byttet, velger Hansen å kidnappe Fitzroys niese, Claire (Julia Butters), som Six har et omsorgsforhold til. Hun er rappkjeftet og kul, en hipster in spe. Som om ikke det skulle være nok, utstyrer forfatterne henne med en hjertefeil også.

JO DA, HAN HAR VISSE FADERLIGE FØLELSER: Julia Butters og Ryan Gosling i «The Gray Man».

Lloyd hyrer inn all verdens leiemorder-pakk, og den globetrottende jakten går halve verden rundt. Amerikanske actionfilm-regissører simpelthen elsker å rasere gamle, ærverdige europeiske storbyer, og i «The Gray Man» går det spesielt hardt ut over Praha. Sosiopaten selv foretrekker å orkestrere balubaen på trygg avstand. Men det sier seg selv at han personlig må i ilden når «The Gray Man» nærmer seg slutten.

«The Gray Man» skal være Netflix’ mest kostbare «originale», det vil si egenproduserte, spillefilm noensinne, ved siden av «Red Notice», som den har mange fellestrekk med: Pene skuespillere, eksotiske innspillingssteder og et syltynt manus.

AGENTER ELLER FOTOMODELLER?: Ana De Armas og Ryan Gosling i «The Gray Man».

Det er en agentfilm som gjerne vil oppnå noe à la James Bond- og Jason Bourne-seriene, men som tidlig ender opp som en B-utgave av begge. Problemet ligger ikke i actionscenene, som kommer med tilfredsstillende hyppighet. Det ligger i et manus som virker å være skrevet av grunnleggende umodne mennesker.

Spesielt kjekkasdialogen er til tider komisk fæl, som løftet direkte ut av en rett-på-VHS «actionrulle» fra riktig gamle dager («you taught me how to kill people, not care for them»).

Gosling er en severdig skuespiller, trass i at han tilsynelatende ikke vet forskjellen på å være mutt og mystisk. I «The Gray Man» avslører han seg dessuten som en habil nevekjemper, og innehaver av en imponerende ripped brystkasse. Selv om det skal sies at han på actionhelt-feltet får meget god hjelp av klippen.

FREKK MUSTASJE: Chris Evans som iskald psykopat i «The Gray Man».

Evans goes large som sosiopaten («ingen etikk, ingen impulskontroll») med Freddie Mercury-mustasje. Ganske artig, om ikke annet så fordi vi er vant til å se ham som helt. Thornton leverer flaue «vittigheter», og blir torturert i en scene som når den tilsvarende i «Casino Royale» (2006) sånn cirka til knærne.

Ana de Armas’ rolle er mer eller mindre overflødig. Regissørene gidder ikke engang gi oss en skikkelig forklaring på hvem hun er. Slik de heller ikke har giddet å skrive en ordentlig slutt til filmen.

SMALL OG PANG I PRAHA: Ryan Gosling i «The Gray Man».

Actionscenene redder så vidt dagen. De kommer som nevnt tett, og gir oss relativt mye smell og pang for de 200 millionene (!) filmen har kostet. De er stakkato og litt juksete klippet. Men det er i alle fall mulig å se hva som skjer i dem.

I sum føles «The Gray Man» nokså gammelmodig; representativ for Netflix’ kraftig nedskalerte ambisjoner på spillefilm-siden. Det snakkes ikke så mye om å vinne Oscar-statuetter der i gården nå lenger. Men å bruke 200 millioner dollar på produksjoner som føles som underutviklede og merkelig sjelløse kopier av sine bedre storebrødre på kino, er de fremdeles i stand til.