«Verdens verste menneske» er Oscar-nominert i to kategorier

Joachim Triers suksessfilm «Verdens verste menneske» er Oscar-nominert i kategorien beste originale manus og beste internasjonale film.

«Verdens verste menneske» har sikret seg to Oscar-nominasjoner i kategoriene:

Beste originale manus.

Beste internasjonale film.

Manusforfattere er Joachim Trier og Eskil Vogt.

Filmen kom på listen over filmer som kunne vinne prisen for beste internasjonale film, meldte Oscar-akademiet i en pressemelding før jul.

«Verdens verste menneske» var blant 15 filmer som gikk videre til neste runde med avstemming, før den endelige listen over de nominerte ble annonsert i dag, 8. februar.

Info Norske filmer og Oscar-utdelingen * «Verdens verste menneske», regissert av Joachim Trier, er nominert til Oscar i kategoriene beste utenlandske film og beste originalmanus. * Norge er fem ganger tidligere blitt Oscar-nominert i kategorien for beste fremmedspråklige eller utenlandske film, men uten å vinne. – 1957: Arne Skouens «Ni Liv». – 1987: Nils Gaups «Ofelas» ( «Veiviseren»). – 1996: Berit Nesheims «Søndagsengler». – 2001: Petter Næss' «Elling». – 2012: Joachim Rønning og Espen Sandbergs «Kon-Tiki». * Norge har to ganger vunnet en pris under utdelingen i Hollywood. – I 2007 vant regissør Toril Kove prisen for beste animerte kortfilm med «Den danske dikteren». – I 1951 vant Thor Heyerdahl prisen for beste dokumentarfilm med filmen «Kon-Tiki». Kilde: NTB Vis mer

– Vi er utrolig glad over at Oscar-akademiet synes vi er verdig til denne listen, og nå får vi muligheten til å slåss om den ordentlige nominasjonen, sa en stolt og glad Joachim Trier da listen ble publisert.

Filmen har allerede høstet stor suksess. Først og fremst da hovedrolleinnehaveren Renate Reinsve fikk prisen for beste kvinnelige skuespiller i filmfestivalen i Cannes.

Renate Reinsve da hun mottok prisen for beste kvinnelige skuespiller i Cannes i sommer.

Tidligere i år hadde også den tidligere presidenten i USA, Barack Obama lagt ut på sosiale medier at Verdens verste menneske var blant hans favorittfilmer i 2021.

– Det var nok det mest overraskende og morsomste som har skjedd. Tenk at en tidligere president i USA har sett og liker en film om mennesker i Oslo med eksistensiell krise, sa Trier i desember.

Sammen med Reinsve spiller Anders Danielsen Lie og Herbert Nordrum.

Selve Oscar-utdelingen er 27. mars.

Den norske filmen «Verdens verste menneske» er Oscar-nominert.

I helgen hadde filmen en rekordhelg, da den spilte inn 135 000 dollar ved fire kinoer i New York og Los Angeles. Det er den høyeste inntjeningen pr. kino for noen film så langt dette året.

– Dette slutter ikke å være surrealistisk, sa produsent i Oslo Pictures, Andrea Berentsen Ottmar.

Ifølge nettstedet Deadline slo filmen til Joachim Trier, med Renate Reinsve i hovedrollen, de fleste rekorder etter en åpningshelg i USA.

Alle nominasjonene

BEST SUPPORTING ACTRESS

Jessie Buckley (The Lost Daughter)

Ariana DeBose (West Side Story)

Judi Dench (Belfast)

Kirsten Dunst (The Power of the Dog)

Aunjanue Ellis (King Richard)

BEST COSTUME DESIGN

Cruella (Jenny Beavan)

Cyrano (Massimo Cantini Parrini)

Dune (Jacqueline West)

Nightmare Alley (Luis Sequeira)

West Side Story (Paul Tazewell)

BEST SOUND

Belfast

Dune

No Time to Die

The Power of the Dog

West Side Story

BEST ORIGINAL SCORE

Don’t Look Up (Nicholas Britell)

Dune (Hans Zimmer)

Encanto (Germaine Franco)

Parallel Mothers (Alberto Iglesias)

The Power of the Dog (Jonny Greenwood)

BEST ADAPTED SCREENPLAY

CODA (Sian Heder)

Drive My Car (Ryusuke Hamaguchi & Takamasa Oe)

Dune (Eric Roth, Jon Spaihts & Denis Villeneuve)

The Lost Daughter (Maggie Gyllenhaal)

The Power of the Dog (Jane Campion)

BEST ORIGINAL SCREENPLAY

Belfast (Kenneth Branagh)

Don’t Look Up (Adam McKay & David Sirota)

Licorice Pizza (Paul Thomas Anderson)

King Richard

The Worst Person in the World

BEST ANIMATED SHORT

Affairs of the Art

Bestia

Boxballet

Robin Robin

The Windshield Wiper

BEST LIVE ACTION SHORT

Ala Kachuu — Take and Run

The Dress

The Long Goodbye

On My Mind

Please Hold

BEST SUPPORTING ACTOR

Ciarán Hinds (Belfast)

Troy Kotsur (CODA)

Jesse Plemons (The Power of the Dog)

J.K. Simmons (Being the Ricardos)

Kodi Smit-McPhee (The Power of the Dog)

BEST FILM EDITING

Don’t Look Up (Hank Corwin)

Dune (Joe Walker)

King Richard (Pamela Martin)

The Power of the Dog (Peter Sciberras)

Tick, Tick… Boom! (Myron Kerstein & Andrew Weisblum)

BEST MAKEUP & HAIRSTYLING

The Eyes of Tammy Faye

House of Gucci

Coming 2 America

Cruella

Dune

BEST ANIMATED FEATURE

Encanto

Flee

Luca

The Mitchells vs. The Machines

Raya and the Last Dragon

BEST DOCUMENTARY FEATURE

Ascension

Attica

Flee

Summer of Soul

Writing With Fire

BEST DOCUMENTARY SHORT

Audible

Lead Me Home

The Queen of Basketball

Three Songs for Benazir

When We Were Bullies

BEST ORIGINAL SONG

«Be Alive» — Beyoncé Knowles-Carter & Darius Scott (King Richard)

«Dos Oruguitas» — Lin-Manuel Miranda (Encanto)

«Down to Joy» — Van Morrison (Belfast)

«No Time to Die» — Billie Eilish & Finneas O’Connell (No Time to Die)

“Somehow You Do” — Diane Warren (Four Good Days)

BEST CINEMATOGRAPHY

Dune (Greig Fraser)

Nightmare Alley (Dan Lausten)

The Power of the Dog (Ari Wegner)

The Tragedy of Macbeth (Bruno Delbonnel)

West Side Story (Janusz Kaminski)

BEST FILM EDITING

Don’t Look Up (Hank Corwin)

Dune (Joe Walker)

King Richard (Pamela Martin)

Tick, Tick… Boom! (Myron Kerstein & Andrew Weisblum)

The Power of the Dog (Peter Sciberras)

BEST INTERNATIONAL FEATURE

Drive My Car (Japan)

Flee (Denmark)

The Hand of God (Italy)

Lunana: A Yak in the Classroom (Bhutan)

The Worst Person in the World (Norway)

BEST PRODUCTION DESIGN

Dune (Zsuzsanna Sipos & Patrice Vermette)

Nightmare Alley (Tamara Deverell & Shane Vieau)

The Power of the Dog (Grant Major & Amber Richards)

The Tragedy of Macbeth (Stefan Dechant & Nancy Haigh)

West Side Story (Rena DeAngelo & Adam Stockhausen)

BEST VISUAL EFFECTS

Dune

Free Guy

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

No Time to Die

Spider-Man: No Way Home

BEST ACTRESS

Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye)

Olivia Colman (The Lost Daughter)

Penélope Cruz (Parallel Mothers)

Nicole Kidman (Being the Ricardos)

Kristen Stewart (Spencer)

BEST ACTOR

Javier Bardem (Being the Ricardos)

Benedict Cumberbatch (The Power of the Dog)

Andrew Garfield (Tick, Tick … Boom!)

Will Smith (King Richard)

Denzel Washington (The Tragedy of Macbeth)

BEST DIRECTOR

Paul Thomas Anderson (Licorice Pizza)

Kenneth Branagh (Belfast)

Jane Campion (The Power of the Dog)

Steven Spielberg (West Side Story)

Drive My Car (Ryûsuke Hamaguchi)

BEST PICTURE

Belfast

CODA

Don’t Look Up

Drive My Car

Dune

King Richard

Licorice Pizza

Nightmare Alley

The Power of the Dog

West Side Story