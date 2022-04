STJERNEPAR: Ben Affleck og Jennifer Lopez på premieren til hennes nyeste film med den treffende tittelen «Marry Me» i Los Angeles i februar.

Jennifer Lopez røper hvordan Ben Affleck fridde: − Tårene strømmet

Jennifer Lopez (52) satt i badekaret og var «totalt uforberedt» da Ben Affleck (49) gikk ned på kne.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det betror latinstjernen i nyhetsbrevet On The JLo.

Detaljene rundt frieriet kommer få dager etter at Hollywood-paret meldte at de hadde forlovet seg – igjen.

«Så du noen gang for deg at din største drøm skulle bli sann?», skriver Lopez i nyhetsbrevet, omtalt av blant andre People.

Hun forteller at frieriet ikke var «noe fancy» i det hele tatt, men at det likevel var det mest romantiske hun kunne ha forestilt seg – med bare de to hjemme, og «som lovet alltid å være der for hverandre».

«Lørdag kveld, mens jeg befant meg på mitt favorittsted i hele verden (i boblebadet), gikk min vakre kjærlighet ned på kne og fridde», fortsetter hun.

«Jeg var totalt uforberedt og ble bare sittende og se ham inn i øynene mens jeg smilte og gråt om hverandre», betror 52-åringen, som før nyhetsbrevet fristet fansen med at personlige betroelser var i anmarsj:

Da paret bekreftet for offentligheten i juli i fjor at de var et par, skjedde det etter måneder med spekulasjoner – og 20 år etter at de brøt sin første forlovelse.

«Jeg prøvde å ta inn over meg det faktum at etter 20 år, så skjer alt dette på nytt. Jeg var bokstavelig talt målløs, og han spurte meg: «Svarer du ja?». Og jeg svarte JA. Selvsagt er det JA», skriver hun.

«Tårer strømmet ned ansiktet mitt. Jeg følte meg så utrolig lykkelig og hel.».

Da forholdet tok slutt i 2003, forklarte begge at det enorme søkelyset fra verdenspressen hadde vært med på å gi kjærligheten nådestøtet.

Mye har skjedd siden Lopez og Affleck brøt forlovelsen. Lopez giftet seg med artisten Marc Anthony (53) i 2004 – kort etter bruddet med Affleck, og fikk tvillinger med ham. De ble imidlertid skilt ti år senere.

Affleck på sin side giftet seg med filmstjernen Jennifer Garner (50) i 2005. De ble skilt i 2018 – etter lang tids separasjon. Han har tre barn med henne.