ALIEN: Nok et symbiont vesen i «Venom: Let There Be Carnage».

«Venom 2» satte ny kassarekord

«Venom: Let There Be Carnage» slo både originalfilmen og «Black Widow» i åpningshelgen i USA.

Av Ingvill Dybfest Dahl

91,1 millioner dollar, over 780 millioner kroner, spilte oppfølgerfilmen inn i USA i helgen. Med stedene den har hatt premiere i utlandet, spilte den inn drøyt 900 millioner kroner totalt, ifølge kinodatabasen Box Office Mojo.

NYE UTFORDRINGER: Et nytt symbiont vesen skaper problemer i «Venom: Let There Be Carnage».

Sony/Marvel-filmen slo med det åpningen til både «Venom» (80,2 millioner dollar i 2018) og «Black Widow» (80,8 millioner tidligere i år) og er dermed den filmen som har hatt best åpningshelg siden pandemien startet.

Ifølge AP er åpningen til «Venom 2» den beste nyheten for kinobransjen på 18 måneder.

Som kjent fikk «Black Widow» premiere på kino og på Disney+ samtidig, mens «Venom 2» kun går på kino. Norgespremieren er ikke før 19. november.

EKSPAR? Tom Hardy og Michelle Williams i «Venom: Let There Be Carnage».

Ifølge Sonys filmsjef Josh Greenstein er åpningen i USA og Canada også den nest beste noensinne i oktober, etter «Joker» (2019) som spilte inn 96,2 millioner dollar første helg.

Ifølge Deadline fremskyndet Sony premieren i USA fra 15. oktober til 1. for bare en måned siden, etter at de så suksessen til «Shang-Chi».

I FEGSEL: En scene fra «Venom: Let There Be Carnage».

«Venom: Let There Be Carnage» har Tom Hardy i hovedrollen som Eddie Brock/Venom og har også med Michelle Williams og Woody Harrelson.

Figuren Venom ble introdusert i en «Spider-Man»-tegneserie 1984 og har dukket opp jevnlig siden da, som regel som Spider-Mans fiende.

HELT: Tom Hardy i «Venom: Let There Be Carnage».

Vesenet er en symbiont, en organisme fra verdensrommet som trenger å ta bolig i en menneskelig vert for å nå sitt potensial på jorden. VGs anmelder ga den første filmen 2 på terningen.

Se traileren til «Venom: Let There Be Carnage» her: