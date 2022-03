SKREKKDRONNING: Skuespiller Jamie Lee Curtis er klar for en ny rolle – nå som Jaina Proudmoore.

Jamie Lee Curtis i «World of Warcraft»-bryllup

«Halloween»-stjernen (63) skal holde vielsen i sin egen datters cosplay-bryllup – som en figur fra «World of Warcraft».

Av Ingvill Dybfest Dahl

Det var i et intervju på «Jimmy Kimmel Live!» filmstjernen røpet planene. Der fortalte hun at hennes yngste datter Ruby Greymane skal gifte seg i mai, og at hun selv skal forrette i bryllupet i deres egen hage.

Det er likevel ikke det mest spesielle ved bryllupet. Curtis forteller at det blir et cosplay-bryllup og at datteren og forloveden Cynthia har valgt ut kostymet hennes – som er figuren Jaina Proudmoore fra spillet «World of Warcraft».

I intervjuet forteller Curtis at det for tiden er noen problemer med leveringen av kostymet, siden det lages av en skredder i Russland. Hun håper det kommer frem i tide.

Skuespilleren ser ikke ut til å ha noen inngående kunnskap om «WoW»-figuren, som datteren altså valgte for henne.

Curtis, datter av filmstjernene Janet Leigh og Tony Curtis, slo gjennom med rollen som Laurie Strode i skrekkfilmen «Halloween» i 1978, og har vært med i flere av oppfølgerne. Hun blir også å se i «Halloween Ends» i år.

Stjernen er en forkjemper for transpersoners rettigheter og har fortalt åpent om hvordan det var da datteren sto fram som transkvinne.

Hun har tidligere vært med datteren på EVO (Evolution Championship Series) og har ved flere anledninger kledd seg ut på premierer og spill-arrangementer.

