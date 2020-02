SJELEVENNER: Macaulay Culkin, her avbildet på AMA-utdelingen i Los Angeles i oktober 2018, sier han og Jackson hadde mye til felles. Foto: Hahn Lionel/ABACA

Macaulay Culkin snakker ut om forholdet til Michael Jackson

Den tidligere barnestjernen snakker i et nytt intervju om vennskapet til Michael Jackson og at han aldri så eller opplevde noen overtramp.

«Alene hjemme»-stjernen ble kjent med popstjernen etter at Jackson tok kontakt med ham etter å ha sett Culkin i «Alene hjemme». Macaulay spilte også i musikkvideoen til låten «Black and White».

Han har tidligere avvist å ha hatt noen form for seksuelle omgang med Jackson, og vitnet også om det i rettssaken i mai 2005 der Jackson var anklaget for seksuelle overgrep mot en 13-åring – noe han ble frikjent for.

I mars-utgaven av magasinet Esquire, er Culkin på forsiden og stiller til et lengre intervju.

– Hør her. Jeg begynner med frasen ... det er ingen frase, det er sannheten: Han gjorde aldri noe mot meg. Jeg så ham aldri gjøre noe. Og på dette tidspunktet i livet, har jeg ingen grunn til å legge skjul på noe. Fyren har gått bort. Om noe – og jeg sier ikke at det ville vært smakfullt, men akkurat nå ville vært et bra tidspunkt å stå fram på. Så om jeg hadde noe å stå fram med, ville jeg absolutt gjort det. Men nei, jeg så aldri noe: Han gjorde aldri noe, sier Culkin i intervjuet.

RETTSSAK: Michael Jackson i rettsbygningen i Santa Barbara i februar 2005. Foto: Lee Celano / REUTERS

Skuespilleren forteller at han og Jackson delte et spesielt bånd til tross for aldersforskjellen på 22 år: De hadde begge sterke fedre som presset dem mot å oppnå berømmelse.

Sammen skal de ha likt å tulleringe folk. Culkin er også gudfar til Jacksons datter Paris og hevder han har lært henne opp til å stjele skjeer fra restauranter og kafeer.

Han forteller også at siste gangen han så Jackson, var i rettsbygningen i Santa Barbara i 2005 der han var et karaktervitne for popkongen.

Ifølge Culkin sa Jackson til ham at de ikke burde snakke sammen, fordi han ikke ville påvirke Culkins vitnemål. Så skal de ha gitt hverandre en klem. Det var siste gangen Culkin så ham før Jackson døde 25. juni 2009.

I fjor kom anklagene mot Jackson opp på ny med dokumentaren «Leaving Neverland». Før straffesaken i 2005, var det også en sak i 1993 som endte i forlik. I den nye dokumentaren hevder Wade Robson og Jimmy Safechuck at Jackson forgrep seg på dem over flere år.

Foto: ERIC NEITZEL / AFP

Representanter for Jacksons bo og hans familie har avvist anklagene. Kort tid før dokumentaren ble vist, leverte boet etter Michael Jackson et søksmål på 865 millioner norske kroner, og hevdet HBO brøt en kontrakt fra 1992. Kravet til HBO om umiddelbar voldgift ble i mai 2019 avvist av en føderal dommer i USA. Siden loven er annerledes i USA, kan ikke HBO saksøkes for ærekrenkelse når Jackson er død.

I Frankrike gikk tre Jackson-fanklubber sammen om å saksøke Robson og Safechuck for å ha skadet popkongens rykte.

