Her får fotball-legenden Ronaldo overlevert sine spesialsydde sko av hovedrolleinnehaver i «El Clásico», Wrya Ahmed. Foto: Euforia Film

Rettssak etter norsk film om Ronaldo og kortvokste kurdere

Distributøren mener filmskaperen ikke har gjort opp for seg.

Filmskaper Halkawt Mustafa (35) og distributøren Euforia Film har endt i en rettsstrid i kjølvannet av filme «El Clásico», som kom ut i 2016.

Distributøren, som hadde ansvaret for å markedsføre og lansere filmen, mener Mustafas selskap ikke har gjort opp for seg. Mustafa mener på sin side at kravet, på 50.000 kroner, pluss over 40.000 kroner i renter, er foreldet.

Filmen handler om to kortvokste kurdere som forsøker å komme seg til Spania for å se oppgjøret mellom Real Madrid og Barcelona – og møte Cristiano Ronaldo.

Ronaldo skulle i utgangspunktet ha en liten rolle i filmen, og møtte skuespillerne, men det var til slutt en stand in som fylte rollen.

Omkring 10.000 nordmenn så filmen på kino, vant to Amanda-statuetter og flere internasjonale priser.

– Euforia vant i forliksrådet i vinter, Halkawt Mustafa og hans selskap ble da dømt til å betale hele summen. Mustafa var uenig i avgjørelsen, og hyret advokat og anket saken inn for retten, sier daglig leder Vibeke Skistad i distribusjonsselskapet Euforia Film.

OSCAR-TRIO: Regissør Halwkat Mustafa foran de to brødrene – som også er brødre i filmen – Dana og Wrya Ahmed. Foto: Euforia Film

Vil ikke kommentere

– Den saken har jeg ikke tenkt å kommentere, er alt Halkawt Mustafa vil si når VG ringer.

Mustafa har laget to spillefilmer og fikk nylig 1,4 millioner kroner i støtte fra Norsk filminstitutt for å lage en dokumentarfilm om mannen som skjulte Saddam Hussein etter at amerikanerne invaderte Irak.

Han har også arbeidet for TV 2 i Irak og Syria, sammen med utenrikskorrespondenter som Fredrik Græsvik og Pål T. Jørgensen.

Fikk offentlig støtte

«El Clásico» fikk lanseringsstøtte fra Norsk filminstitutt (NFI). Støtten har sammenheng med hvilke kostnader produksjonsselskapet rapporterer i regnskapet.

Utgiftene til distributøren, Euforia Film, er en del av regnskapet som ble levert inn. Men fordi ikke hele summen ble betalt, mener Skistad at Mustafa ga villedende opplysninger til NFI, som kan ha resultert i for høy støtte.

– Dette er i så fall svindel og misbruk av NFIs tildelingspott, det vil si skattebetalernes penger, sier Skistad.

Mustafa ønsker ikke å kommentere Skistads uttalelse.

– Hva tenker du om at Mustafa nylig fikk 1,4 millioner kroner i ny produksjonsstøtte fra NFI?

– Det gjør selvsagt saken mer pikant, da jeg har meldt fra til NFI om at vi har en tvist gående, sier Skistad.

Rettssak i august

Skistad beskriver konflikten som en prinsippsak.

– Jeg synes det er helt håpløst å belemre det offentlige rettsapparatet med en slik fillesak, vi snakker femti tusen kroner. Jeg har holdt på i årevis, og på vegne av både Euforia og filmbransjen generelt vil jeg tydelig markere standpunkt her: Man unnlater ikke å betale regninger og lar tida gå, for så å bruke foreldelseskortet.

– Er dette en uvanlig sak i norsk filmbransje?

– Det vil jeg ikke uttale meg om på generelt grunnlag, men jeg har i mine tretten år i Euforia aldri vært i konflikt med produsenter. Og i en så liten bransje, med stor gjennomsiktighet, har man alt å vinne på å opptre redelig.

Saken skal for retten i midten av august.

Publisert: 26.07.20 kl. 19:20

