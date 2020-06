AMANDA-NOMINERTE: Disse er Amanda-nominerte i klassen for beste kvinnelige skuespiller: Henriette Steenstrup for «Barn» Josefine Frida for «Disco» Andrea Bræin Hovig for «Håp» Foto: Elise Alexandra Gulbransen/VG

«Barn» fikk flest Amanda-nominasjoner

Flest nominasjoner har Dag Johan Haugeruds film «Barn» fått med hele ti nominasjoner. Maria Sødahls «Håp» kan skilte med åtte nominasjoner

Josefine Frida Pettersen er glad over nominasjonen i klassen for beste kvinnelige skuespiller for sin innsats i filmen «Disco» .

– Det føles kjempestas! Veldig gøy. Det er ekstra gøy når jeg står ved siden av dyktige damer jeg har fulgt lenge, sier hun om Henriette Steenstrup og Andrea Hovig som er nominert i samme kategori, sier hun til VG.

Hun syns også det er deilig å kjenne at filmbransjen sakte, men sikkert jobber seg tilbake til normalen.

- Jeg skal ikke klage, for jeg har hatt det fint, og tatt det med ro. Men det er veldig fint at ting kjennes litt mer vanlig, alt blir bedre da, sier hun videre.

FLEST NOMINASJONER: Dag Johan Haugerud (t.h.) og hans s«Barn» fått med hele 10 Amanda- nominasjoner. Her med skuespillerne Thorbjørn Harr og Henriette Steenstrup som også er nominert til Amanda for sin innsats i filmen. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Margreth Olins film «Selvportrett» er nominert til tre priser. Olin er glad og stolt over nominasjonene, men kjenner også på et savn.

– Vi kjenner på at Lene Marie skulle ha vært her når det skjer gode ting med filmen. Det hadde vært fint å dele med henne, sier hun til VG.

Filmen har den siste tiden hentet hjem fem internasjonale priser. Olin setter pris på at en dokumentarfilm nå når opp til tre nominasjoner.

Odd Magnus Williamson leder årets Amanda-pris utdeling under filmfestivalen i Haugesund i august. Onsdag blir det kjent hvem som er nominert til årets Amanda-priser. – Jeg gleder meg veldig. Det blir ikke pent, for å si det sånn, sier Williamsson til de fremmøtte på Filmens Hus i Oslo.

PROGRAMLEDER: Odd Magnus Williamson leder årets Amanda-pris utdeling under filmfestivalen i Haugesund i augst Foto: Elise Alexandra Gulbransen/VG

Han spøker videre om at han skal følge i Ricky Gervais syrlige fotspor.

– Det har blitt fortalt mye om mange strålende skuespillerprestasjoner rundt om på NAV-kontorer de siste tre månedene, så gratulerer til alle de nominerte.

Flesteparten av de nominerte er til stede, og tar i mot applaus fra de fremmøtte.

Dette er de nominerte:

Beste mannlige skuespiller:

Jan Gunnar Røise for «Barn»

Herbert Nordrum for «Fjols til fjells»

Stellan Skarsgård for «Håp»

Beste kvinnelige skuespiller:

Henriette Steenstrup for «Barn»

Josefine Frida for «Disco»

Andrea Bræin Hovig for «Håp»

Beste norske kinofilm:

«Barn» (regi Dag Johan Haugerud, produsent Yngve Sæther)

«Håp» (regi Maria Sødahl, produsent Thomas Robsahm)

«Selvportrett» (regi Katja Høgset og Espen Wallin, regi og produsent Margreth Olin)

Beste regi:

Dag Johan Haugerud for «Barn»

Jorunn Myklebust Syversen for «Disco»

Maria Sødahl for «Håp»

Beste filmmanus:

Dag Johan Haugerud for «Barn»

Maria Sødahl for «Håp»

Maja Lunde for «Flukten over grensen»

Beste mannlige birolle:

Jonatan Rodriguez for «Alle utlendinger har lukka gardiner»

Thorbjørn Harr for «Barn»

Alexander Scheer for «Spionen»

Beste kvinnelige birolle:

Yngvild Støen Grotmol for «Alle utlendinger har lukka gardiner»

Gjertrud L. Jynge for «Håp»

Ingvild Holthe Bygdnes for «Tunnelen»

Beste barnefilm:

«Askeladden – I Soria Moria slott» (regi Mikkel Brænne Sandemose, produsent Åshild Ramborg og Synnøve Hørsdal)

«Flukten over grensen» (regi Johanne Helgeland, produsent Cornelia Boysen)

«Kaptein Sabeltann og den magiske diamant» (regi Rasmus A. Sivertsen og Marit Moum Aune, produsent Heidi Palm Sandberg, Eirik Smidesang Slåen og Ove Heiborg)

Beste dokumentarfilm:

«Alt det jeg er» (regi Tone Grøttjord-Glenne, produsent Anita Rehoff Larsen)

«iHuman» (regi Tonje Hessen Schei, produsent Jonathan Borge Lie)

«Selvportrett» (regi Katja Høgset og Espen Wallin, regi og produsent Margreth Olin)

Beste utenlandske kinofilm:

Joker, (regi Todd Phillips, distributør SF Studios Norway)

Once Upon a Time… In Hollywood (regi Quentin Tarantino, distributør SF Studios Norway)

Parasitt (regi Bong Joon-ho, distributør Arthaus)

Beste originalmusikk:

Ginge Anvik for «Askeladden – I Soria Moria slott»

Peder Kjellsby og Arnaud Fleurent-Didier for «Barn»

Marcus Paus for «Torden»

Beste produksjonsdesign/scenografi:

Ragnhild Juliane Sletta for «Alle utlendinger har lukka gardiner»

Merete Bostrøm for «Askeladden – I Soria Moria slott»

Jørgen Stangebye Larsen for «Håp»

Beste lyddesign:

Yvonne Stenberg for «Alle utlendinger har lukka gardiner»

Gisle Tveito for «Barn»

Svein-Ketil Bjøntegård og Johan Rasmus Pram for «Disco»

Beste maske/sminke:

Asta Hafthorsdottir for «Askeladden – I Soria Moria slott»

Teamet bak Disco, v/Jorunn Myklebust Syversen for «Disco»

Siw Järbyn for «Spionen»

Beste visuelle effekter:

Stephen Coren og Bert Deruyck for «Askeladden – I Soria Moria slott»

Henrik Dyrkorn for «Kaptein Sabeltann og den magiske diamant»

Stephen Coren og Arne Kaupang for «Torden»

Beste klipp:

Christoffer Heie for «Askeladden – I Soria Moria slott»

Jens Christian Fodstad for «Barn»

Helge Billing og Michal Leszczylowski for «Selvportrett»

Beste kostyme:

Isabella Leikanger Mork for «Alle utlendinger har lukka gardiner»

Karen Fabritius Gram for «Askeladden – I Soria Moria slott»

Ulrika Sjölin for «Spionen»

I år var det totalt 25 langfilmer med i konkurransen, hvorav fem er dokumentarer og ni er barnefilmer. Den nasjonale filmprisen Amanda deles ut for 36. gang fredag 14. august i Festiviteten i Haugesund.

Selve prisutdelingen i Haugesund ledes av Odd Magnus Williamson, og NRK feirer norsk film med Amanda-sending fra Marienlyst. Her vil Mona B. Riise og et panel fra Kulturstripa følge og kommentere utdelingen direkte, både på NRK2 og NRK P2.

