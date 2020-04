FAMILIEN SAMLET: F.v. Andreas, Julie, Irene og Andreas Espenes.

Skaper kinohistorie på en parkeringsplass: – En annen opplevelse

GRIMSTAD (VG) Over hele landet blir folk møtt med stengte kinodører og kulturtilbud. En familie med popkorn i bilen, vitner om et kulturliv i omstilling.

Et gult butikkskilt som lokker med kompe på tilbud, møter de få kundene som gjør siste innkjøp før påske på Oddensenteret i Grimstad.

Det dagen før skjærtirsdag og nesten ikke mennesker å se i den lille sørlandsbyen. Men på parkeringsplassen utenfor kjøpesenteret, står ti biler i en klynge.

PREMIERE: Dokumentarfilmen iHuman skulle egentlig ha blitt vist på Grimstad kulturhus denne dagen.

Passasjerenes blikk er vent mot senteret. For på veggen vises dokumentarthrilleren iHuman fra en projektor stroppet fast bak i en lastebil.

Bass fra filmlyden, som sendes på FM-båndet, dunker mot asfalten.

Første gang i byens historie

Kulturhusleder og kinosjef Rolf Meyer Tallaksen gliser bredt. Dette er den første drive-in-kinoforestillingen i Grimstads historie.

Etter at kinoen måtte stenge på grunn av viruset, har de fått flere henvendelser fra folk som ønsket seg et alternativ.

BEGEISTRET: Rolf Meyer Tallaksen ønsker publikummet velkommen og presenterer filmen.

– Vi visste først ikke at det var lov. Men da vi fikk godkjenning fra kommuneoverlegen, ble det ordnet på rekordtid. Nå sender vi filmer hver kveld hele påsken, sier han.

Strenge smittevernregler var en forutsetning. Publikummet må sitte i bilene sine, og man må gå på do før man kommer.

NY FAMILIEOPPLEVELSE: Familien Espenes er klare for å tilbringe to timer av torsdagskvelden i bilen.

Julie (20): – Veldig spennende

Et popkornbeger er plassert midt mellom setene i bilen til familien Espenes.

De har nettopp sett ferdig filmen om hvordan de store teknologiselskapene forandrer verden med kunstig intelligens. Datteren Julie (20) innrømmer at den gjorde henne betenkt.

– Det de forteller om kunstig intelligens og hvor mye makt de har, var litt sjokkerende, sier hun.

20-åringen var en av dem som sendte en e-post til kommunen og etterspurte drive-in-kino. Hun mener det er et fint at de kan gjennomføre et kulturarrangement på tross av situasjonen.

– Det er kjempebra å gjøre det nå i coronatider, når man er i karantene. Jeg ble veldig glad for at de fikk det til, sier hun.

– Hvordan var dette sammenlignet med en vanlig kinovisning?

– Veldig spennende. En annen opplevelse i seg selv at man kan sitte i bilen og ha med popkorn hjemmefra. Det gikk veldig bra med lyden også.

Til vanlig er Espenes elev ved Bibelskolen Fjellhaug i Oslo. Nå er skolen midlertidig stengt, og hun har reist hjem til familien og påskeferie i Grimstad.

– Jeg savner fellesskapet. Men vi har kollokvie på Facetime og undervisning digitalt, så det går fint, sier hun.

– Kanskje vi kjører noen helger til

Til kveldens visning er det solgt 20 billetter. Kultursjef Tallaksen håper at flere i Grimstad og nærområdene vil benytte seg av tilbudet gjennom påsken.

– Hva som skjer etter det, vet jeg ikke. Kanskje vi kjører noen helger til, sier han.







RIGGER HELE PÅSKEN: Herfra projekteres filmen for publikummet i bilene.

Kun én person er bekreftet smittet av coronaviruset i Grimstad. Likevel er byen preget, forteller Tallaksen.

– Mange restauranter har stengt ned, butikker har begrenset åpningstid. Kinoen og kulturhuset som jeg driver, er stengt.

