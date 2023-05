VINNER: Den franske regissøren Justine Triet hever gullpalmen etter å ha mottatt den gjeve filmprisen lørdag kveld.

Fransk rettsthriller vant Gullpalmen i Cannes

Som tredje kvinne i historien kunne franske Justine Triet (44) heve den gjeve Palme d‘Or-prisen på scenen lørdag kveld.

Triet er regissøren bak vinnerfilmen «Anatomie d'une Chute» («Anatomy of a Fall»), som har tyske Sandra Hüller i hovedrollen. Filmen følger Hüller i rollen som en forfatter som forsøker å bevise sin uskyld, etter at hun blir mistenkt for å ha drept sin egen ektemann.

Filmen beskrives som et tankevekkende drama som, parallelt med å følge dramaet i rettssalen, også dykker ned i parets ekteskap.

Trier er kun den tredje kvinnelige regissøren som har vunnet Gullpalmen.

Blant de tidligere kvinnelige regissørene som har vunnet er Julia Ducournau, som vant med filmen «Titane» i 2021. Ducournau satt også i årets jury. Regissøren Jane Campion, som er fra New Zealand, vant også med filmen «The Piano» i 1993.

DUO: Regissør Justine Triet (t.v.) og skuespiller Sandra Hüller under en pressekonferanse under årets Cannes-festival.