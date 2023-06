FILMYNDLING: Tom Holland, her på premieren til «The Crowded Room» i New York i forrige uke.

Tom Holland innrømmer knekk – tar ett års pause

Skuespiller Tom Holland (27) betror at hans nye TV-serie ble i tøffeste laget.

Holland både spiller i og produserer i «The Crowded Room» på AppleTV+. Serien baserer seg på truecrime-boken «The Minds of Billy Milligan» av Daniel Keyes.

– Det var krevende, det er sikkert og visst, sier Holland til TV-showet «Extra».

– Vi utforsket noen følelser som jeg definitivt ikke har kjent på før. På toppen av det hele var jeg produsent og måtte takle alle problemene som dukker opp fra dag til dag, sier han og forklarer at det førte til ekstra stort press.

Sann historie om schizofreni

Holland spiller hovedrollen som Danny Sullivan, som sommeren 1979 blir arrestert for å være innblandet i en skyting på Rockefeller Center.

Karakteren bygger på den sanne historien om avdøde schizofrene Billy Milligan, som slapp tiltalen for ran og voldtekt ved å hevde at det var to av hans 24 personligheter som sto bak ugjerningene.

– Det var på tide å fortelle en historie om psykisk helse, om mentale problemer forårsaket av traumer, sier Holland.

Se traileren til serien her:

Han betror at han var «vettskremt» ved tanken på å gå inn i rollen.

– Og for meg er det egentlig et godt utgangspunkt, så derfor sa jeg ja, sier 27-åringen.

Ett år fri

Men det å balansere mellom rollen og jobben som produsent, var altså en stor psykisk påkjenning.

– Jeg er ikke redd for hardt arbeid. Å jobbe hardt er bra. Men denne serien knekte meg. Det kom til et punkt der jeg måtte ta en pause, sier Holland.

Han reiste rett og slett ut av landet i en uke for å puste.

– Nå kommer jeg til å ta ett års pause, og det er en direkte konsekvens av hvordan vanskelig denne serien var å lage, sier Holland.

Les også Zendaya og Tom Holland poserte hver for seg Stjerneparet Zendaya (26) og Tom Holland (26) kastet begge glans i India lørdag, men de holdt avstand på rød løper.

Den 27 år gamle briten presiserer at han er spent på hvordan serien blir mottatt. Han føler uansett at innsatsen ikke var forgjeves, og at han selv har hatt en «god læringskurve».

Mer «Spider-Man»

Den varslede filmpausen til tross, Holland bekreftet på førpremieren til serien nylig at de er i gang med å legge planer for en mulig «Spider-Man»-film nummer fire med ham i hovedrollen.

Det gjentar han også overfor «Extra».

– Det skjer nok definitivt ikke med det første, men det er en mulighet, sier han om mer «Spider-Man».

Prosjektet er uansett på is enn så lenge på grunn av manusforfatterstreiken i Hollywood.

«The Crowded Room» har premiere 9. juni. På rollelisten står også Amanda Seyfried (37).