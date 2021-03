SKUESPILLERVETERAN: Brooke Shields på en galla i New York i 2019. Foto: John Nacion / Starmax

Brooks Shields måtte lære å gå på nytt

Brooke Shields (55) falt av et treningsapparat og brakk høyre lårben tvert av.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Ulykken skjedde i januar i år, og siden har filmstjernen vært gjennom flere operasjoner.

– Jeg følt at alt gikk i sakte fart, og så bare begynte jeg å skrike. Dete kom lyder fra meg som jeg aldri har hørt før, forteller Shields til People.

Hun var i full sving på et treningsstudio i New York da hun falt av et balansebrett og landet med full kraft på venstre side.

Helsepersonell ble tilkalt, og skuespilleren lagt på båre. Smertene intense.

– Men overlevelsesmekanismen slo inn, og jeg gjentok igjen og igjen overfor dem som hentet meg at «jeg kan føle tærne mine!». Rett og slett fordi jeg var så redd for å bli lam.

Shields forteller at hun siden har fått operert inn flere metallstenger, plater og skruer i låret.

Inn igjen

55-åringen tilbragte to og en halv ute på sykehus. Men etter hjemkomsten pådro hun seg en stafylokokkinfeksjon, og dermed måtte hun inn igjen. Der ventet tre blodoverføringer.

En ekstra påkjenning oppe i det hele, var at ektemannen, filmprodusent Chris Henchy (57), og parets to tenåringsbarn ikke fikk besøke henne på grunn av coronarestriksjoner.

Da hun omsider ble skrevet ut på nytt, begynte den virkelige prosessen. Shields kunne ikke stå på høyre ben.

– For første gang i hele mitt liv tenkte jeg at dette makter jeg ikke. Jeg måtte lære meg å gå helt på nytt. Følelsen av hjelpeløshet var sjokkerende, betror hun.

EKTEMANNEN: Brooke Shields og Chris Henchy på en premiere i New York i fjor vår. Foto: Greg Allen / Invision

Shields innså imidlertid at den eneste som bokstavelig talt kan få henne på bena igjen, er henne selv. Og nå går det bedre.

Hun sammenligner de siste månedenes prøvelser med karrieren.

– Når jeg får én dør slengt i ansiktet, må jeg finne en annen. Dette er min reise, og om det så måtte til at jeg brakk det største benet i kroppen min, har jeg tenkt å dele fra min vei mot helbredelse. Vi må tro på oss selv og oppmuntre andre.

Shields startet karrieren som barnemodell på 60-tallet. Siden fulgte filmdebuten i kontroversielle «Pretty Baby», en film hun spilte inn som 11-åring. Hennes mest kjente film er likevel «Blå Lagune» fra 1980.

Hun er ellers kjent fra serier som «Se opp for Susan» og «Hannah Montana», samt «Jane the Virgin».