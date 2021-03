PAR: Bella Thorne og Benjamin Mascolo på Filmfestivalen i Venezia i 2019. Foto: ALBERTO PIZZOLI / AFP

Bella Thorne har forlovet seg

Kjæresten fridde, og filmstjernen sa ja.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Bella Thorne (23) slapp nyheten på Twitter søndag kveld. Der skriver hun at Benjamin Mascolo (27) har spurt om hun vil være hans for evig.

Filmstjernen har postet to bilder – et kyssebilde og et der hun viser frem ringen.

Mascolo, italiensk sanger, har også kunngjort gladnyheten på Instagram.

«Hun sa JA», skriver han.

På Instastory viser Thorne nærbilde av kolossen av en ring.

«Han kjenner stilen min», skriver hun om forloveden. Samtidig takker hun alle følgerne sine for gratulasjoner.

Paret har holdt sammen i to år. Mascolo betror på Instagram at han fridde på settet til filmen de begge er involvert i. 27-åringen skal ha skrevet et kjærlighetsbrev på baksiden til deler av filmmanuset.

Thorne erkjent fra flere serier, blant annet «Big Love», men det var gjennom Disney-serien «Shake It Up» at hun fikk sitt store gjennombrudd.

Bakgrunn: – Vi hadde bodd på gata om jeg ikke fikk Disney-rollen

De siste årene har 23-åringen vært med på å regissere flere kortfilmer, blant annet pornofilmen «Her & Him».