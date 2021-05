STJERNE: Matthew McConaughey i Carnegie Hall i New York. Foto: Evan Agostini / Invision

Matthew McConaughey vurderer sterkt å stille til valg

– Jeg er interessert i å bygge noe som kan vare, sier skuespilleren om valget som guvernør for delstaten Texas.

Av Emma Fondenes Øvrebø

Publisert: Nå nettopp

Det forteller Hollywood-stjernen i serien «The Carlos Watson Show», ifølge People.

Matthew McConaughey understreket at det vil være krevende å tre inn i politikkens verden.

– Jeg er ikke interessert i å ta på et plaster som blir revet bort så fort jeg er ferdig. Jeg er interessert i å bygge noe som kan vare, sier han.

Det er ikke første gangen skuespilleren uttaler seg om en potensiell politisk karriere. I mars sa han at «Jeg tror virkelig at jeg har noen ting jeg kan lære fra meg og dele».

– Jeg er sterkt interessert i å stille til guvernørvalg, sa han da.

Klar for konkurranse

Delstatsvalget i Texas blir holdt 8. november 2022. Det er allerede klart at den republikanske guvernøren Greg Abbott (63) stiller til gjenvalg.

Da McConaughey ble spurt om hvordan han synes det ville være å gå opp mot en motstander, gjentar han poenget om at han ønsker å vedta varig endring.

– Jeg stoler på min tro og mine verdier nok til å føle meg komfortabel med å lytte til en motstander, sier McConaughey.

Holder politisk ståsted hemmelig

McConaugheys politiske ståsted er ukjent, og det er dermed uvisst om han potensielt blir å se som republikansk eller demokratisk kandidat.

Da Donald Trump ble president for fire år siden, gikk McConaughey ut og oppfordret sine kolleger i bransjen til å moderere sin motstand og heller gi Trump en sjanse.

Skuespilleren har imidlertid aldri utdypet hva han mener om Trump, selv om han er blitt spurt flere ganger.

– Skal jeg svare på det, trenger jeg større kontekst og mer tid, uttalte han til australsk TV i mars.

Stor suksess

Matthew McConaughey publiserte biografien «Greenlights» i oktober i fjor, og har markert seg stort i filmer som «Dallas Buyers Club», «Interstellar», «The Wolf of Wall Street», «How To Lose a Guy in 10 Days» og «Magic Mike». TV-seerne kjenner ham også fra serien «True Detective».

Skulle han velge politikken, er McConaughey slett ikke den første i Hollywood til å ta spranget.

Ronald Reagan, Arnold Schwarzenegger og Clint Eastwood har alle hatt pause fra underholdningsindustrien for å være politiker. Førstnevnte endte opp som president.