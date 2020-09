SVERMER: Katie Holmes, her avbildet på et moteshow i New York i februar, og Emilio Vitolo i New York denne uken. Foto: AFP og SPLASH NEWS

Han utpekes som Katie Holmes’ nye flamme

Kyssebilder av skuespiller Katie Holmes (41) og Emilio Vitolo Jr. (33) spres nå på nettet.

Den har vært spekulert heftig i amerikanske medier de siste ukene om at norgesaktuelle Tom Cruise (58) sin ekskone har forelsket seg i Vitolo, som sammen med sin far og brødre eier og driver restauranter i New York.

Paret har til gode å kommentere det angivelige forholdet, men medier som «Entertainment Tonight», Elle, Daily Mail, US Weekly og E! Online, tolker ferske, hete bilder fra New York som en bekreftelse på at det er søt musikk. Holmes pleier nemlig å være mye mer tilbakeholden i offentligheten.

De nye bildene viser Holmes og Vitolo omfavne og kysse hverandre åpenlyst, mens de er omgitt av andre mennesker, deriblant Vitolos far, også han ved navn Emilio. Det er han som eier restauranten der paret er avbildet, og som skal være et populært sted for mange kjendiser.

Brøt forlovelse

Vitolo var inntil tidligere i sommer forlovet med en 24 år gammel kvinne, men han skal ha avsluttet forholdet til fordel for den 41 år gamle skuespilleren.

Holmes, kjent fra serier og filmer som «Dawson’s Creek», «The Kennedys After Camelot», «Kennedy-klanen» og «Batman», var inntil i fjor vår kjæreste med filmstjernen Jamie Foxx (52), som hun holdt sammen med i seks år. Det tok mange år før det profilerte stjerneparet lot seg avbilde offentlig sammen, og de uttalte seg aldri om forholdet.

Desto mer offentlig var romansen og det påfølgende ekteskapet med Tom Cruise i sin tid. De to gikk fra hverandre i 2012 – seks år etter at de giftet seg. De rakk å få datteren Suri, som i dag er 14 år.

