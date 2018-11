LANG KARRIERE ALLEREDE: Chlöe Grace Moretz spilte i sin første film som seksåring. Foto: CHRIS DELMAS / AFP

Chloë Grace Moretz til VG: «Skrekkfilm-geek siden jeg var liten»

VENEZIA (VG) Chloë Grace Moretz har vært i filmbransjen siden hun var seks. Nå har hun tatt grep om egen karriere og er ikke til å kjenne igjen i blodige «Suspiria».

VG møtte henne under filmfestivalen i Venezia tidligere i høst. 21-åringen er aktuell i den storslagne nyinnspillingen av skrekkfilmen «Suspiria», en stilisert og blodig affære som ifølge skuespilleren selv innvarsler en ny epoke i karrieren hennes. Hun forklarer.

– Det er lett å falle inn i rammer som resonnerer med dine egne styrker som skuespiller. Det har jeg gjort i 15 år i over 60 filmer, sier Moretz selvsikkert og selvreflektert og høres ut som hun er mye lenger opp i årene.

– Jeg kjenner ikke meg selv igjen i filmen. Det er som Janet Leigh i «Psycho», som Drew Barrymore i «Scream». Jeg så ingenting ved det gamle meg. Ingenting man kjenner igjen fra en typisk Chloë Moretz-film. Jeg elsket det, og det vil jeg fortsette med, sier hun om Suspiria, hvor hun spiller en amerikansk student som plutselig forsvinner fra en danseskole i et kald krigs-Berlin i 1977.

«Suspiria» er sterkt inspirert av horror-klassikeren med samme navn fra 1977. Den hadde også italiensk regissør – Dario Argento – og regnes som en av de mest innflytelsesrike filmene innen horror-sjangeren. Ikke minst er filmmusikk-bidraget fra det italienske progrock-bandet Goblin blitt trukket frem som essensielt bidrag til filmens spenning.

Denne gangen er det Radioheads Thom Yorke som har skrevet filmmusikken.

Filmens regissør, Luca Guadagnino, har i et intervju med Hollywood Reporter sagt at «Suspiria» er hans mest personlige film hittil, nettopp fordi hele hans drøm om en regissør-karriere startet da han så originalfilmen som 14-åring.

– Jeg ble vettskremt, men som alltid med noe som skremmer vettet av deg, blir man fullstendig hektet samtidig. Jeg tror prosessen med hvordan denne filmen har virket inn på psyken min aldri har stoppet. Sånn er det når stor kunst som «Suspiria» treffer deg, sier Guadagnino.

I det samme intervjuet forteller han at han også hadde et møte med originalens regissør, Dario Argento.

– Jeg har hatt privilegiet å være venn med Dario – han er 77 nå – i flere år. Vi spiste middag sammen, og da sa han bare; Du trenger ikke min velsignelse. Bare lag din egen film! Han var svært sjenerøs, forteller Luca Guadagnino i Hollywood Reporter-intervjuet.

Det er kanskje ikke mye ved Chloë Grace Moretz som minner om en typisk skrekkfilm-fanatiker som sitter blek i kjellermørket og nyter blod og gørr. Men når hun strør om seg med skrekkfilmreferanser finner man raskt ut at man ikke skal skue hunden på hårene.

– Jeg har vært skrekkfilm-geek siden jeg var liten. Jeg var besatt av alt okkult. Jeg var oppslukt av seriemordere som 13-åring. Jeg var interessert i psykologien i det, og hvordan de ble fremstilt på film. Spillet mellom det mørke og lyse, at frykten lever ved siden av kjærligheten.

21-åringen regidebuterer snart med et prosjekt sammen med sin egen bror, og hun har allerede kastet seg inn i politikken. Hun jobbet for Hillary Clinton-kampanjen i 2016 og holdt en tale for sine samtidige «millennials», som fikk mye oppmerksomhet.

– Å ikke engasjere seg i dagens klima i USA er det samme som å leve med skylapper. Jeg ser ikke på Trump som min president. Jeg ser på det som en måte for oss andre til å stå opp, bruke mulighetene. Det er for mye selvtilfredshet i USA, også i det demokratiske partiet. Jeg vil at millennials leser og lærer, utfordrer kildene, ikke tror på alt de ser, være seg på CNN eller Fox News.