I HART VÆR: Komikeren Kevin Hart trekker seg fra rollen som Oscar-vert etter massiv kritikk spesielt fra LHBT-miljøet. Foto: Graham Hughes / TT NYHETSBYRÅN

Kevin Hart trekker seg som Oscar-vert

2018-12-07T07:26:59Z

Beskyldningene om homofobi ble for sterke.

Det har stormet rundt komiker Kevin Hart etter at han ble spurt om å være vert for den neste Oscar -utdelingen, faktisk såpass mye at han nå ser seg nødt til å trekke seg fra den høyprofilerte jobben.

Det melder flere amerikanske medier, deriblant Vanity Fair .

Det var Hart selv som meldte sin egen avgang på Twitter . Der beklaget han også det som kunne oppfattes som homofiendtlige uttalelser i 2011.

Sosiale medier eksploderte nærmest da det ble kjent at Kevin Hart skulle bli neste års Oscar-vert. Hart ble nok en gang konfrontert med sin egen fortid, der han ved flere anledninger har uttalt seg negativt om likekjønnet kjærlighet.

LHBT-bevegelsen var raskt ute med en underskriftskampanje for å få Hart fjernet fra jobben. De minner Oscar-akademiet om Harts tidligere uttalelser, der han blant annet skal ha sagt at «å få en homofil sønn, er den største frykten i mitt liv».

Ifølge Care2 – en verdensomspennende aktivistside på sosiale medier – skal Kevin Hart i sine memoarer fra i fjor også ha innrømmet å ha mishandlet sin første kone.

Til slutt ga Kevin Hart etter for presset. Han postet deretter en video på Instagram (se under) der han forteller at han har fått en telefon fra Oscar-akademiet med beskjed om at han enten må beklage sine tidligere uttalelser, hvis ikke må akademiet se seg om etter en annen vert.

Til det svarer Hart at han ved flere anledninger har beklaget, og at han ikke er villig til å gjøre det enda en gang, og at han derfor trekker seg fra jobben som Oscar-vert.

Det er foreløpig for tidlig å si hvem som erstatter Kevin Hart.