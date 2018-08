HINT: Flere mener at det er skuespilleren Idris Elba som vil overta rollen som James Bond. Selv har han hintet om dette på Twitter. Foto: STEFANIE LOOS/AFP

Idris Elba med «James Bond»-hint på Twitter

Publisert: 12.08.18 19:09

Spekulasjonene om hvem som skal ta over stafettpinnen som Agent 007 etter Daniel Craig er for lengst i gang. Nå har Hollywood-stjernen Idris Elba kommet med et hint på Twitter som gjør fansen spinnvill. Kort tid etter «dementerte» han.

Tilbake i 2006 tok den britiske skuespilleren Daniel Craig over rollen som James Bond – Agent 007 i filmen med tittelen «Casino Royale».

Men allerede da kom begynte Bond-Fansen å spekulere i hvem som skulle bli den neste i rekken.

Tidligere i sommer skrev avisen The Sun om hvilke skuespillere de trodde kunne bli den utvalgte, og listet opp oddsen hver av de hadde. Avisen listet blant annet opp kjente navn som: Michael Fassbender, Tom Hardy, Tom Hiddleston og Idris Elba.

Twitter-hinting

Nå har Idris Elba lastet opp et bilde av seg selv på Twitter, der han kommer med et hint som gjør at mange spekulerer i om det er akkurat han som får den ikoniske rollen.

Under bildet skriver han nemlig følgende: My names Elba, Idris Elba – med en klar referanse til James Bonds signaturreplikk – My names Bond, James Bond.

Bond-produsent Barbara Broccoli har tidligere antydet at de var åpne for å bruke en skuespiller som ikke var hvit i rollen, og at det var på tide.

Broccoli skal ha sagt at Elba kunne passet i rollen hvis han kommer seg i form. Og at han er en fysisk sterk person med en sterk tilstedeværelse.

Kort tid etter den første Tweeten, kommer imidlertid en ny oppdatering fra skuespilleren der han skriver: «Don’t believe the HYPE». Hva han mener med oppdateringene, eller om det er noe hold i det, gjenstår å se.

Ryktene har denne gang oppstått etter at «The Equalizer»-regissør Antoine Fuqua skal ha snakket med James Bond-produsent Barbara Broccoli om Elba. En representant for Fuqua avviser imidlertid det hele, og sier det er rent oppspinn, ifølge Hollywood Reporter.

Dersom Elba ender opp med rollen som den ikoniske MI6-spionen vil han bli den første svarte skuespilleren i rollen. Før Daniel Craig fikk rollen som Bond i 2006 var det faktisk flere fans som mente at han ikke passet i rollen fordi han hadde blondt hår, skrev blant annet CNN i 2006.

Mot sin hensikt

John Berge er redaktør for nettsiden Jamesbond.no. Han tror det kan virke mot sin hensikt når Elba legger ut en slik Tweet.

– Jeg synes Idris Elba er en veldig god skuespiller, og han har vært assosiert med James Bond i flere år. Men skuespillere som fronter seg selv som James Bond lykkes vanligvis ikke, sier han.

Selv tror ikke Berge det er sannsynlig at Elba ender opp i rollen. Blant annet fordi mange reagerer på at han vil være for gammel for rollen. Han er i dag 45 år gammel, men hvis han etterhvert skulle få rollen, kan det gå flere år før filmen er klar.