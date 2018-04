MØRKE: Joseph Fiennes i rollen som Fred, som rituelt voldtar Offred jevnlig. Foto: Take Five/Hulu/HBO

Joseph Fiennes til VG: – Freds sinn er ikke et sted du ønsker å være

Publisert: 27.04.18 01:54

«The Handmaid’s Tale»-stjernen Joseph Fiennes sier det å spille Fred Waterford er en trist og mørk rolle.

TV-versjonen av Margaret Atwoods «The Handmaid’s Tale» er nå tilbake med sin andre sesong. Nok en gang får vi ta del i det mørke samfunnet hvor kvinner er fratatt alle rettigheter og behandles som statens eiendom.

Serien handler om et samfunn som gradvis har brutt sammen og blitt erstattet med et fundamentalistisk kristent patriarkat der fruktbare kvinner fratas all egenverd og utsettes for jevnlig, seremoniell voldtekt av makteliten.

Én av kommandørene som utfører dette, spilles av den britiske skuespilleren Joseph Fiennes (37).

– Freds sinn er ikke et sted du ønsker befinne deg. Det er en trist og mørk rolle å skulle spille, sier Fiennes til VG, og legger til:

– Karakteren er noe jeg har bygget over tid. Det handlet mer om at Fred måtte finne meg, enn at jeg skulle prøve å finne frem til han.

Mer fra koloniene

Seriens andre sesong vil fortsette der den første sesongen endte. Tjenerinnen Offred, spilt av Elisabeth Moss, har blitt gravid og er ført bort fra sin kommandør.

– Denne sesongen vil oppleves like ekte som den første, men i den kommende sesongen vil nye steder som kun tidligere er nevnt i boken, bli utvidet til å få en større mening i serien, sier Joseph Fiennes til VG.

Les også: Moss om sexscene:- Jeg lå oppå en eplekasse

Den britiske skuespilleren kan røpe at vi også vil få større innsikt i samfunnet Gilead , stedet der store deler av USA er tatt over av kristne fundamentalister.

– Ett av stedene man også vil få se mer av er koloniene, dit kvinnene blir blir sendt og som kan ligne en slags dødsleir.

Skuespilleren innrømmer at det er mye han vil fortelle, men at publikum må smøre seg med tålmodighet til premieren 26. april.

Dagens politiske situasjon

Den britiske skuespilleren mener serien ligger nær realiteten til den politiske situasjonen vi ser i dag, og at den ikke kunne kommet på et bedre tidspunkt. Han trekker spesielt frem kvinners rettigheter til selvbestemt abort som et eksempel.

– I serien gjenspeiles den politiske debatten om retten til selvbestemt abort. Lover som tar bort kvinners rettigheter, og som er bestemt og skapt av menn. TV-serien reflekterer rundt akkurat dette, sier han, og legger til:

– Alt som finner sted i serien har på et tidspunkt foregått i den virkelige verden. Jeg tror seriens budskap alltid vil være relevant, spesielt nå.

VG har ikke anmeldt den første sesongen, men anbefalt den flere ganger.

I 1985 skrev Margaret Atwood romanen serien baserer seg på, men da TV-versjonen kom i fjor høst ble den svært aktuell sett i sammenheng med blant annet #Metoo-kampanjen.

– Vi har kommet langt siden boken ble skrevet for 34 år siden, men samtidig har vi ikke kommet dit vi burde, sier skuespilleren.

