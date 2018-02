LIVE AID: Freddie Mercury på scenen i 1985. Foto: Rex Features

Nytt håp for kaotisk Freddie Mercury-prosjekt

Publisert: 17.02.18 17:23

FILM 2018-02-17T16:23:09Z

Etter mange år med krangling og kaos ser det ut som om filmbiografien om den avdøde Queen-vokalisten Freddie Mercury er på skinner.

I hvert fall hevder manusskribent Anthony McCarten (56) at det nå er lys i enden av tunnelen. Etter at regissør Bryan Singer (52) fikk sparken fra prosjektet i desember i fjor, overtok Dexter Fletcher (52) oppdraget. Det skal ha gjort underverker for den til nå trøblete filminnspillingen.

– Dexter er en svært talentfull regissør, og han har tilført profesjonalitet. Å skulle overta en annen persons halvferdige jobb og fullføre det, er en svært krevende situasjon, sier McCarten til nyhetsbyrået Wenn .

Ti år er gått siden arbeidet med filmen «Bohemian Rhapsody» startet. Prosjektet har fått ord på seg for å være blant de mest turbulente i Hollywood . Underveis har skuespillere blitt hyret og forkastet – eller de har trukket seg.

Blant annet havnet Queen-gitarist Brian May (70) og Sacha Baron Cohen (46) i tottene på hverandre . Baron var opprinnelig tiltenkt rollen som Mercury, men måtte hoppe av.

Grunnen til at Bryan Singer fikk sparken, skal være konflikter på settet, og at han uteble fra jobb. Kun få dager etter sprakk nyheten om at Singer er beskyldt for å ha sextrakassert en 17 år gammel gutt i 2003. Regissøren nekter skyld.

Uansett skal Mercury-filmen nå snart være fiks ferdig. Fletcher skal ha avsluttet filmingen i forrige måned, og McCarten mener filmen blir en sterk kandidat til å vinne priser – ikke minst på grunn av innsatsen til egyptisk-amerikanske Rami Malek (36) . Han fyller nemlig rollen som Mercury.

– Filmen i seg selv, musikken, prestasjonen til Rami Malek ... Han bør ha findressen klar, for det jeg har sett, er i særklasse. Rami er genial som Freddie, han «will rock you», sier McCarten og sikter til Queen-klassikeren fra 1977.

Hovedrolleinnehaver Malek er ganske så imponert over seg selv også:

– Når du klarer å se en helt annen person som stirrer mot deg i speilet, så er det en god bekreftelse, sa han til Entertainment Weekly i september i fjor.

Det skal litt til å etterligne stemmen til Mercury også, men i filmen mikses Queen-legendens stamme sammen med Maliks egen.

McCarten har ført filmmanuset i pennen sammen med Justin Haythe (44). Det er fortsatt uvisst når filmen får premiere. Blake Lively (30) står også på rollelisten.

Freddie Mercury døde av AIDS i 1991–45 år gammel. Queen holder det fremdeles gående. Nå legger de ut på en lang verdensturné som tar dem til Telenor Arena i Bærum 17. juni. Da fyller denne tidligere «Idol»-stjernen skoene til Mercury.