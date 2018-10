EKS-PAR: Amber Heard og Johnny Depp på Palm Springs International Film Festival Awards bare fem måneder før bruddet i 2016. Foto: Jordan Strauss / AP

Amber Heard raser mot Johnny Depps nye bladintervju

Amber Heard (32) er opprørt over at GQ Magazine lar eksmannen Johnny Depp (55) snakke ut om de gamle voldsanklagene.

For første gang har Hollywood -veteranen Johnny Depp latt seg intervjue om skilsmissen fra Heard , og om hennes påstander om at han skal ha mishandlet henne .

– Å skade noen man elsker? Som en slags mobber? Nei, det høres ikke ut som meg. Så i begynnelsen holdt jeg bare kjeft, sier Depp til britiske GQ , et intervju som er blitt sitert av en rekke andre store medier den siste uken.

Depp uttaler blant annet at et videoklipp som Heard filmet da han hadde et raserianfall, er tatt ut av sammenheng.

– Hun ville det skulle fremstå som om videoklippet var nylig. Det var en eldre video, der jeg fant ut at jeg hadde mistet hundrevis av millioner av dollar, sier Depp.

Uttalelsene får Heard til å se rødt. En advokat for den 32 år gamle skuespilleren sier i en skriftlig uttalelse til Fox News at det er «skandaløst» at GQ ikke har snakket med noen av de mange som skal ha vært vitne til mishandlingen.

« Dersom GQ hadde gjort den minste bakgrunnssjekk av Depps påstander, ville de raskt innsett at de er komplett usanne. Depp har med dette ignorert partenes konfidensialitetsavtale », heter det i uttalelsen.

Heards advokat fortsetter med å si at «det er en skam at Depp med sine utspill fortsetter den psykiske mishandlingen av ekskona», og at det har vært svært krevende for Heard å legge den tunge perioden bak seg.

I GQ-intervjuet sier Depp at voldsbeskyldningene mot ham gjorde at han gikk fra å være Askepott til Quasimodo så å si over natten.

Litt over to år er gått siden stjerneparet gikk hver til sitt – bare 15 måneder etter bryllupet. I tiden som fulgte stormet det heftig, med påstander fra Heard om at Depp hadde banket henne gul og blå. Hun postet bilder i sosiale medier som skulle være dokumentasjon på den angivelige mishandlingen, og hun fikk innvilget besøksforbud.

Depp nektet konsekvent for å ha utøvd vold mot Heard. Han betalte likevel Heard 57 millioner kroner i forlik – en sum hun uavkortet skal ha donert til veldedighet.

Siste ord var imidlertid ikke sagt. I august i år gikk Depp til sak mot Heard , også han med anklager om at hun skal ha vært voldelig mot ham.

Depp snakket også åpenhjertig med bladet Rolling Stone i sommer , vel å merke uten å utbrodere krangelen med ekskona. Men han innrømmet å ha vært svært langt nede i tiden etter bruddet . Han fortalte også om hvordan han endte opp som alkoholiker:

– Jeg helte i meg vodka hver morgen og begynte å skrive til tårene fylte øynene mine, og jeg ikke kunne se sidene lenger. Jeg forsøkte å forstå hva jeg hadde gjort for å fortjene dette. Jeg har forsøkt å være snill mot alle, hjelpe alle, være ærlig mot alle. Sannheten er det viktigste for meg, uttalte han til musikkmagasinet.