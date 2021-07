LØPER FOR LYKKEN: Renate Reinsve i «Verdens verste menneske». Foto: Oslo Pictures / SF Studios

Filmanmeldelse «Verdens verste menneske»: Hun prøver å finne seg sjæl

Sårt, morsomt, klokt.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

DRAMA

«Verdens verste menneske»

Norge. Ingen fastsatt aldersgrense. Regi: Joachim Trier

Med: Renate Reinsve, Anders Danielse Lie, Herbert Nordrum, Hans Olav Brenner, Maria Grazia Di Meo

I sin femte spillefilm, som vanlig i kompaniskap med med-manusforfatter Eskil Vogt, er Joachim Trier mer enn noen gang sin tid og bys svar på Woody Allen.

Regissøren kaller «Verdens verste menneske» den siste delen i en «Oslo-trilogi» som også teller «Reprise» (2006) og «Oslo, 31. august» (2011).

Det gjenstår å se om han holder ord. Da «Verdens verste menneske» var over, tenkte i hvert fall denne anmelder at Trier gjerne må lage «Oslo-filmer» så lenge han gidder. Noen må jo fortelle historiene om menneske av hans generasjon, i hans by og land, og deres vei gjennom livet og sin tid. Hvorfor ikke ham?

MANN OG BARN?: Renate Reinsve og Anders Danielsen Lie i «Verdens verste menneske». Foto: Oslo Pictures / SF Studios

«Verdens verste menneske» er egentlig en nokså streit dannelsesreise-historie. Om Julie (Reinsve) som er rundt de 30, og motvillig «bør» begynne å planlegge for resten av livet. Hun er smart, men halvstudert, og jobber i bokhandel mens hun prøver å finne ut av ting. Hun møter tegneserieskaperen Aksel (Danielsen Lie) og flytter inn hos ham. Han er i 40-årene, og vil ha barn. Julie er ikke klar.

Filmen er, på fransk nybølge-maner, delt opp i kapitler, og benytter seg med ujevne mellomrom av en fortellerstemme som ikke er Julies. Å avsløre for mye, ville være en synd. Men noe må vi jo si. Vi kan si at Julie har et anstrengt forhold til sin far på Hønefoss, et bedre til sin kunstnerisk anlagte mor og mormor, og et ambivalent syn på konseptet «familie» i sin alminnelighet. (30 er det nye 20.)

Hun går på fester, tar fleinsopp og grunner på om hun vil bli psykolog eller lege eller fotograf. Hun treffer en annen mann (Nordrum).

Hun blir så forelsket at Oslo bokstavelig talt stopper opp og står stille rundt henne. Hun tar valg som hun vet er dramatiske i øyeblikket hun tar dem, men ikke på hvilken måte. Hun sier «jeg elsker deg, og jeg elsker deg ikke» – og er uhyre fornøyd formuleringen. Hun skal «finne seg sjæl»: Bli et selvstendig individ som klarer seg på egen hånd.

IKKE TIL FJELLS, OG IKKE NOE FJOLS: Herbert Nordrum og Renate Reinsve i «Verdens verste menneske». Foto: Oslo Pictures / SF Studios

«Verdens verste menneske» har mange mer og mindre fruktbare sidespor. Triers fortellerstil er innfallskåt, levende. Julies essay om «oralsex i #metoos tid» og monologen om fysiske kulturprodukter, blir ikke så mye mer enn strøtanker, men forsvarer sin plass i mosaikken. Slektskrøniken vi får fortalt da Julie er på besøk hos mamma, i en scene som minner om inngangen i «Oslo, 31. august», går rett i hjertet.

Hva er det som eventuelt gjør Triers femte til en «Oslo-film»? Vel, den dreier seg i likhet med sine forgjengere om mennesker som har noen formative hovedstads-erfaringer i bagasjen.

De har badet Frognerbadet etter stengetid, vært på Robinet og Blå, de har gått på Blindern og kanskje droppet ut, og hatt lyst til å «gjøre noe innen kunst-, kultur- eller mediene».

Låser skriv om det du kjenner-stilen Triers filmer til en engere krets innenfor Ring 3, som er i ferd med å bli middelaldrende? Eller tilfører den tids- og stedsspesifikke nerven filmene troverdighet og dybde?

Altså, jeg vet jo hva jeg mener. Man behøver ikke være råner for å få noe ut av «Rådebank», og også «Olsen-banden» er «Oslo-filmer». Men det skal bli interessant å høre hva Ola fra Sandefjord og juryen i Cannes-festivalen har å si.

MANN, KVINNE, REGISSØR: Joachim Trier instruerer Anders Danielsen Lie og Renate Reinsve i «Verdens verste menneske». Foto: Christian Belgaux

Apropos å mene. Hadde jeg vært Trier og Vogt, ville jeg stålsatt meg for det aspektet ved «Verdens verste menneske» som – gitt det nåværende klimaet i kulturen – kan komme til å bli omdiskutert:

Driver Trier og Vogt og mansplainer livet og kjærligheten for en kvinne som er 15 år yngre enn dem selv – og 15 år yngre enn en av kjærestene hennes i filmen? Er det lov, i 2021, for to menn å skrive en kvinneskikkelse som så til de grader oppdager seg selv i møte med menn? Det som skjer i den siste halvtimen – er det en form for guilt-tripping?

Jeg noterer at de to foregriper mye av den mulige kritikken, og langt på vei nøytraliserer den, i selve filmen. Selv tenker jeg at en kultur der et melankolsk «lykke til!»-postkort – fra en generasjon som er på vei til siden (Triers), til én som er på vei inn (Julias) – ikke er «lov», er en skadeskutt kultur.

Reinsve, som til nå har vært å se i TV-tøv som «Nesten voksen» og «Hvite gutter», er fabelaktig i det som må ha vært en altoppslukende rolle. Hun er kry og knust, naiv og moden, påståelig og føyelig, selvsikker og selvbebreidende. Hun er oppglødd og hun kjeder seg, er lykkelig og misunnelig. Hun er, kort sagt, slik folk er. Hver innsikt og erfaring hun gjør seg, blir registrert i ansiktet hennes, og deretter av oss.

OSLO STÅR STILLE: Renate Reinsve, Herbert Nordrum og regissør Joachim Trier (fra venstre) under innspillingen av «Verdens verste menneske». Foto: Christian Belgaux

Ingen får så mye tungsinnet «soul» ut av Danielsen Lie som Trier, og den store overraskelsen er Nordrum. Om du, som jeg, inntil nå knapt har kunnet se sistnevnte uten å tenke på Leif Juster, skal du vite at de romantiske scenene hans med Reinsve vil viske ut de vonde minnene dine fra nyinnspillingen(e) av «Fjols til fjells» én gang for alle. Det er alene verdt kinobilletten.

Hvordan vil «Verdens verste menneske» stå seg om 20–30 år, hos mennesker som ikke husker eller kjenner tiden den utspiller seg i? Det vet ingen.

Den treffer i alle fall meg – nå. «Verdens verste menneske» tar bolig side om side med «Oslo, 31. august» som en av de store filmene om verden som, sånn røffly, var min.

«Verdens verste menneske» hadde verdenspremiere på Cannes-festivalen i går kveld, der den som første norskspråklige film siden 1979 deltar i hovedkonkurransen. Planlagt premiere i Norge er 15. oktober.